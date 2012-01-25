البحرين تُقر لقاح "أوكسفورد ـ أسترا زينيكا" المضاد لـ "كورونا" للاستخدام الطارئ

كانت قد أعلنت إعادة جدولة شحنة لقاح "فايزر" التي كان مقرراً وصولها هذا الشهر

قالت وكالة أنباء البحرين، إن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وافقت، الإثنين، على الاستخدام الطارئ للقاح «أوكسفورد ـ أسترا زينيكا» المضاد لـ «كورونا» للاستخدام الطارئ.

وفي منتصف يناير الجاري كانت قد أعلنت وزارة الصحة البحرينية، إعادة جدولة شحنة لقاح «فايزر - بيونتيك» التي كان مقرراً وصولها إلى البلاد هذا الشهر، حسب ما أبلغتها به الشركة المصنّعة.

وأوضحت الوزارة أن هذا التأخير لن يؤثر في المواطنين والمقيمين الذين سيتلقون الجرعة الثانية من التطعيم في الفترة المقبلة، حسب المواعيد المقررة، نظراً لتوافر الكمية المطلوبة لهم.

وأشارت إلى أن الشركة أبلغت الدول التي طلبت التطعيم بأنها تعمل على زيادة إنتاجها في تصنيع اللقاح ضد فيروس كورونا، بما يكفي لتغطية الطلبات من دول العالم كافة، على أن يتم تسليم الكميات المطلوبة في وقت لاحق.

وأفادت وزارة الصحة بأن البحرين كانت من أوائل الدول التي قامت بطلب التطعيمات من الشركة المذكورة، تماشياً مع خططها الاستباقية للتعامل مع الفيروس.