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وزير الخارجية يلتقي نظيره الكرواتي ويعقدان جلسة مباحثات رسمية

ناقش سبل تعزيز التعاون الثنائي مع رئيس البرلمان بالعاصمة زغرب

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، وزير الخارجية والشؤون الأوروبية في جمهورية كرواتيا جوردان غرليتش رادمان، وذلك خلال زيارة رسمية للعاصمة الكرواتية زغرب.

وجرى خلال اللقاء عقد جلسة مباحثات رسمية، استعرض فيها الجانبان العلاقات السعودية الكرواتية، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، إضافة إلى مناقشة توطيد التنسيق الثنائي في العديد من المجالات السياسية والأمنية والمتعددة الأطراف بمختلف المستويات وعلى مختلف الأصعدة.

وناقش الجانبان فرص التعاون الاقتصادي في العديد من المجالات؛ أبرزها التعاون في التكنولوجيا وحماية البيئة والسياحة، مع أهمية تبادل الخبرات في تلك الجوانب في ضوء رؤية المملكة 2030، إضافة إلى تأكيد أهمية دعم المستثمرين بهدف تنمية التجارة وزيادة الاستثمارات بين البلدين، بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين بالمزيد من النماء والازدهار للبلدين والشعبين الصديقين.

كما بحث الجانبان التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية؛ ومنها المحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني، والجهود الدولية الهادفة لضمان عدم انتهاك إيران للاتفاقيات والمعاهدات الدولية في هذا الشأن، إضافة إلى أهمية دعم جميع الجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى إيقاف الانتهاكات الإنسانية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق الشعب اليمني الشقيق، التي تعطل بدورها جميع الحلول السياسية لإنهاء الأزمة اليمنية، إضافة إلى مناقشة توطيد جهود المملكة وكرواتيا في مكافحة الإرهاب والتطرف بجميع أشكاله وصوره.

في السياق ذاته التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، برئيس البرلمان الكرواتي غوردن ياندريكوفيتش، وذلك في مقر البرلمان الكرواتي بالعاصمة زغرب.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات السعودية الكرواتية في العديد من مجالات التعاون المشترك، إضافة إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي في الموضوعات البرلمانية التي تهم البلدين الصديقين.

وتطرق الجانبان إلى جهود المملكة وكرواتيا في تعزيز الحوار الدولي بين الثقافات والحضارات المختلفة حول العالم، وتعزيز دور المجتمع المدني والشباب في التنمية المستدامة محليًا وعالميًا، كما تناول الجانبان آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وجهود البلدين الصديقين في إرساء دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة والعالم.

حضر اللقاءين سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كرواتيا غير المقيم أسامة بن داخل الأحمدي، والمدير العام لمكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

وزير الخارجية وزير الخارجية الكرواتي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الخارجية يلتقي نظيره الكرواتي ويعقدان جلسة مباحثات رسمية
سبق

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، وزير الخارجية والشؤون الأوروبية في جمهورية كرواتيا جوردان غرليتش رادمان، وذلك خلال زيارة رسمية للعاصمة الكرواتية زغرب.

وجرى خلال اللقاء عقد جلسة مباحثات رسمية، استعرض فيها الجانبان العلاقات السعودية الكرواتية، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، إضافة إلى مناقشة توطيد التنسيق الثنائي في العديد من المجالات السياسية والأمنية والمتعددة الأطراف بمختلف المستويات وعلى مختلف الأصعدة.

وناقش الجانبان فرص التعاون الاقتصادي في العديد من المجالات؛ أبرزها التعاون في التكنولوجيا وحماية البيئة والسياحة، مع أهمية تبادل الخبرات في تلك الجوانب في ضوء رؤية المملكة 2030، إضافة إلى تأكيد أهمية دعم المستثمرين بهدف تنمية التجارة وزيادة الاستثمارات بين البلدين، بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين بالمزيد من النماء والازدهار للبلدين والشعبين الصديقين.

كما بحث الجانبان التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية؛ ومنها المحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني، والجهود الدولية الهادفة لضمان عدم انتهاك إيران للاتفاقيات والمعاهدات الدولية في هذا الشأن، إضافة إلى أهمية دعم جميع الجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى إيقاف الانتهاكات الإنسانية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق الشعب اليمني الشقيق، التي تعطل بدورها جميع الحلول السياسية لإنهاء الأزمة اليمنية، إضافة إلى مناقشة توطيد جهود المملكة وكرواتيا في مكافحة الإرهاب والتطرف بجميع أشكاله وصوره.

في السياق ذاته التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، برئيس البرلمان الكرواتي غوردن ياندريكوفيتش، وذلك في مقر البرلمان الكرواتي بالعاصمة زغرب.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات السعودية الكرواتية في العديد من مجالات التعاون المشترك، إضافة إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي في الموضوعات البرلمانية التي تهم البلدين الصديقين.

وتطرق الجانبان إلى جهود المملكة وكرواتيا في تعزيز الحوار الدولي بين الثقافات والحضارات المختلفة حول العالم، وتعزيز دور المجتمع المدني والشباب في التنمية المستدامة محليًا وعالميًا، كما تناول الجانبان آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وجهود البلدين الصديقين في إرساء دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة والعالم.

حضر اللقاءين سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كرواتيا غير المقيم أسامة بن داخل الأحمدي، والمدير العام لمكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

16 فبراير 2022 - 15 رجب 1443
05:53 PM
اخر تعديل
16 فبراير 2022 - 15 رجب 1443
07:32 PM

وزير الخارجية يلتقي نظيره الكرواتي ويعقدان جلسة مباحثات رسمية

ناقش سبل تعزيز التعاون الثنائي مع رئيس البرلمان بالعاصمة زغرب

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، وزير الخارجية والشؤون الأوروبية في جمهورية كرواتيا جوردان غرليتش رادمان، وذلك خلال زيارة رسمية للعاصمة الكرواتية زغرب.

وجرى خلال اللقاء عقد جلسة مباحثات رسمية، استعرض فيها الجانبان العلاقات السعودية الكرواتية، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، إضافة إلى مناقشة توطيد التنسيق الثنائي في العديد من المجالات السياسية والأمنية والمتعددة الأطراف بمختلف المستويات وعلى مختلف الأصعدة.

وناقش الجانبان فرص التعاون الاقتصادي في العديد من المجالات؛ أبرزها التعاون في التكنولوجيا وحماية البيئة والسياحة، مع أهمية تبادل الخبرات في تلك الجوانب في ضوء رؤية المملكة 2030، إضافة إلى تأكيد أهمية دعم المستثمرين بهدف تنمية التجارة وزيادة الاستثمارات بين البلدين، بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين بالمزيد من النماء والازدهار للبلدين والشعبين الصديقين.

كما بحث الجانبان التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية؛ ومنها المحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني، والجهود الدولية الهادفة لضمان عدم انتهاك إيران للاتفاقيات والمعاهدات الدولية في هذا الشأن، إضافة إلى أهمية دعم جميع الجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى إيقاف الانتهاكات الإنسانية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق الشعب اليمني الشقيق، التي تعطل بدورها جميع الحلول السياسية لإنهاء الأزمة اليمنية، إضافة إلى مناقشة توطيد جهود المملكة وكرواتيا في مكافحة الإرهاب والتطرف بجميع أشكاله وصوره.

في السياق ذاته التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، برئيس البرلمان الكرواتي غوردن ياندريكوفيتش، وذلك في مقر البرلمان الكرواتي بالعاصمة زغرب.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات السعودية الكرواتية في العديد من مجالات التعاون المشترك، إضافة إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي في الموضوعات البرلمانية التي تهم البلدين الصديقين.

وتطرق الجانبان إلى جهود المملكة وكرواتيا في تعزيز الحوار الدولي بين الثقافات والحضارات المختلفة حول العالم، وتعزيز دور المجتمع المدني والشباب في التنمية المستدامة محليًا وعالميًا، كما تناول الجانبان آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وجهود البلدين الصديقين في إرساء دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة والعالم.

حضر اللقاءين سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كرواتيا غير المقيم أسامة بن داخل الأحمدي، والمدير العام لمكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

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