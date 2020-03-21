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"الشيوخ الأمريكي" يبحث اعتماد تريليوني دولار لإنعاش الاقتصاد من تداعيات "كورونا"

الحزمة تمثل 10% من الناتج المحلي

يبحث مجلس الشيوخ الأمريكي حزمة تحفيز للاقتصاد تتجاوز قيمتها تريليوني دولار؛ لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا" الجديد، بحسب ما أفاد المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كادلو اليوم السبت.

وأوضح "كادلو" للصحفيين أن الحزمة تمثل نحو عشرة بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لـ"رويترز".

واعتبر قبل بدء جلسة مجلس الشيوخ بهذا الشأن أن أزمة فيروس "كورونا" ستستغرق أسابيع وشهوراً وليس سنوات.

وأشار إلى أن أعضاء الكونجرس يدرسون أيضاً إعفاء الشركات الصغيرة من ضريبة الرواتب مؤقتاً.

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"الشيوخ الأمريكي" يبحث اعتماد تريليوني دولار لإنعاش الاقتصاد من تداعيات "كورونا"
سبق

يبحث مجلس الشيوخ الأمريكي حزمة تحفيز للاقتصاد تتجاوز قيمتها تريليوني دولار؛ لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا" الجديد، بحسب ما أفاد المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كادلو اليوم السبت.

وأوضح "كادلو" للصحفيين أن الحزمة تمثل نحو عشرة بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لـ"رويترز".

واعتبر قبل بدء جلسة مجلس الشيوخ بهذا الشأن أن أزمة فيروس "كورونا" ستستغرق أسابيع وشهوراً وليس سنوات.

وأشار إلى أن أعضاء الكونجرس يدرسون أيضاً إعفاء الشركات الصغيرة من ضريبة الرواتب مؤقتاً.

21 مارس 2020 - 26 رجب 1441
07:54 PM

"الشيوخ الأمريكي" يبحث اعتماد تريليوني دولار لإنعاش الاقتصاد من تداعيات "كورونا"

الحزمة تمثل 10% من الناتج المحلي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يبحث مجلس الشيوخ الأمريكي حزمة تحفيز للاقتصاد تتجاوز قيمتها تريليوني دولار؛ لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا" الجديد، بحسب ما أفاد المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كادلو اليوم السبت.

وأوضح "كادلو" للصحفيين أن الحزمة تمثل نحو عشرة بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لـ"رويترز".

واعتبر قبل بدء جلسة مجلس الشيوخ بهذا الشأن أن أزمة فيروس "كورونا" ستستغرق أسابيع وشهوراً وليس سنوات.

وأشار إلى أن أعضاء الكونجرس يدرسون أيضاً إعفاء الشركات الصغيرة من ضريبة الرواتب مؤقتاً.

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