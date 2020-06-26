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"الصحة" تعلن تسجيل 3938 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 174577

باحث شرعي: قرار السعودية بالحج حقق مقاصد الشريعة ولم يعطل الفريضة

أكد أنه حَظِيَ بمباركة إسلامية ودولية لإسهامه الكبير في مواجهة الجائحة عالميًّا

أكد الباحث الشرعي حمود العتيبي، أن القرار الذي اتخذته المملكة في الحج، حقق مقاصد الشريعة التي جاء الإسلام بها، حفظ الضروريات الخمس ومنها حفظ النفس، ولم يعطل فريضة الحج في ظل ما يشهده العالم من تفشٍّ لفيروس كورونا المستجد في أكثر من 180 دولة حول العالم.

وقال "العتيبي" لـ"سبق": تستمر هذه الجائحة ومخاطرها، مع عدم توفر اللقاح والعلاج للمصابين بعدوى الفيروس حول العالم؛ بينما تزداد أهمية الحفاظ على الأمن الصحي العالمي مع ارتفاع معدل الإصابات بمعظم الدول في ظل خطورة تفشي العدوى والإصابة في التجمعات البشرية التي يصعب توفير التباعد الآمن بين أفرادها.

وأضاف: المملكة العربية السعودية اتخذت قرارها من منطلق حرصها الدائم على تمكين ضيوف بيت الله الحرام وزوار مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم من أداء مناسك الحج والعمرة في أمن وصحة وسلامة.

وأردف: المملكة حرصت منذ بدء ظهور الإصابات بفيروس كورونا، وانتقال العدوى إلى بعض الدول؛ على اتخاذ الإجراءات الاحترازية لحماية ضيوف الرحمن، بتعليق قدوم المعتمرين والعناية بالمعتمرين المتواجدين في الأراضي المقدسة.

وأشار "العتيبي" إلى أن هذا القرار حَظِيَ بمباركة إسلامية ودولية لإسهامه الكبير في مواجهة الجائحة عالميًّا، ودعمًا لجهود الدول والمنظمات الصحية الدولية في محاصرة انتشار الفيروس.‏‎ وفي ظل استمرار هذه الجائحة، وخطورة تفشي العدوى في التجمعات والحشود البشرية، والتنقلات بين دول العالم.

وأكد أن حكومة خادم الحرمين الشريفين، وهي تتشرف بخدمة ملايين الحجاج والمعتمرين في كل عام، حرصت هذا العام 1441هـ على إقامة الحج بأعداد محدودة جدًّا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة؛ وذلك لإقامة الشعيرة بشكل آمن صحيًّا وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم؛ لضمان سلامة الإنسان وحمايته من مهددات هذه الجائحة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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باحث شرعي: قرار السعودية بالحج حقق مقاصد الشريعة ولم يعطل الفريضة
سبق

أكد الباحث الشرعي حمود العتيبي، أن القرار الذي اتخذته المملكة في الحج، حقق مقاصد الشريعة التي جاء الإسلام بها، حفظ الضروريات الخمس ومنها حفظ النفس، ولم يعطل فريضة الحج في ظل ما يشهده العالم من تفشٍّ لفيروس كورونا المستجد في أكثر من 180 دولة حول العالم.

وقال "العتيبي" لـ"سبق": تستمر هذه الجائحة ومخاطرها، مع عدم توفر اللقاح والعلاج للمصابين بعدوى الفيروس حول العالم؛ بينما تزداد أهمية الحفاظ على الأمن الصحي العالمي مع ارتفاع معدل الإصابات بمعظم الدول في ظل خطورة تفشي العدوى والإصابة في التجمعات البشرية التي يصعب توفير التباعد الآمن بين أفرادها.

وأضاف: المملكة العربية السعودية اتخذت قرارها من منطلق حرصها الدائم على تمكين ضيوف بيت الله الحرام وزوار مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم من أداء مناسك الحج والعمرة في أمن وصحة وسلامة.

وأردف: المملكة حرصت منذ بدء ظهور الإصابات بفيروس كورونا، وانتقال العدوى إلى بعض الدول؛ على اتخاذ الإجراءات الاحترازية لحماية ضيوف الرحمن، بتعليق قدوم المعتمرين والعناية بالمعتمرين المتواجدين في الأراضي المقدسة.

وأشار "العتيبي" إلى أن هذا القرار حَظِيَ بمباركة إسلامية ودولية لإسهامه الكبير في مواجهة الجائحة عالميًّا، ودعمًا لجهود الدول والمنظمات الصحية الدولية في محاصرة انتشار الفيروس.‏‎ وفي ظل استمرار هذه الجائحة، وخطورة تفشي العدوى في التجمعات والحشود البشرية، والتنقلات بين دول العالم.

وأكد أن حكومة خادم الحرمين الشريفين، وهي تتشرف بخدمة ملايين الحجاج والمعتمرين في كل عام، حرصت هذا العام 1441هـ على إقامة الحج بأعداد محدودة جدًّا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة؛ وذلك لإقامة الشعيرة بشكل آمن صحيًّا وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم؛ لضمان سلامة الإنسان وحمايته من مهددات هذه الجائحة.

26 يونيو 2020 - 5 ذو القعدة 1441
06:12 PM
اخر تعديل
26 يونيو 2020 - 5 ذو القعدة 1441
07:00 PM

باحث شرعي: قرار السعودية بالحج حقق مقاصد الشريعة ولم يعطل الفريضة

أكد أنه حَظِيَ بمباركة إسلامية ودولية لإسهامه الكبير في مواجهة الجائحة عالميًّا

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عبدالله العنزي - الرياض
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أكد الباحث الشرعي حمود العتيبي، أن القرار الذي اتخذته المملكة في الحج، حقق مقاصد الشريعة التي جاء الإسلام بها، حفظ الضروريات الخمس ومنها حفظ النفس، ولم يعطل فريضة الحج في ظل ما يشهده العالم من تفشٍّ لفيروس كورونا المستجد في أكثر من 180 دولة حول العالم.

وقال "العتيبي" لـ"سبق": تستمر هذه الجائحة ومخاطرها، مع عدم توفر اللقاح والعلاج للمصابين بعدوى الفيروس حول العالم؛ بينما تزداد أهمية الحفاظ على الأمن الصحي العالمي مع ارتفاع معدل الإصابات بمعظم الدول في ظل خطورة تفشي العدوى والإصابة في التجمعات البشرية التي يصعب توفير التباعد الآمن بين أفرادها.

وأضاف: المملكة العربية السعودية اتخذت قرارها من منطلق حرصها الدائم على تمكين ضيوف بيت الله الحرام وزوار مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم من أداء مناسك الحج والعمرة في أمن وصحة وسلامة.

وأردف: المملكة حرصت منذ بدء ظهور الإصابات بفيروس كورونا، وانتقال العدوى إلى بعض الدول؛ على اتخاذ الإجراءات الاحترازية لحماية ضيوف الرحمن، بتعليق قدوم المعتمرين والعناية بالمعتمرين المتواجدين في الأراضي المقدسة.

وأشار "العتيبي" إلى أن هذا القرار حَظِيَ بمباركة إسلامية ودولية لإسهامه الكبير في مواجهة الجائحة عالميًّا، ودعمًا لجهود الدول والمنظمات الصحية الدولية في محاصرة انتشار الفيروس.‏‎ وفي ظل استمرار هذه الجائحة، وخطورة تفشي العدوى في التجمعات والحشود البشرية، والتنقلات بين دول العالم.

وأكد أن حكومة خادم الحرمين الشريفين، وهي تتشرف بخدمة ملايين الحجاج والمعتمرين في كل عام، حرصت هذا العام 1441هـ على إقامة الحج بأعداد محدودة جدًّا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة؛ وذلك لإقامة الشعيرة بشكل آمن صحيًّا وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم؛ لضمان سلامة الإنسان وحمايته من مهددات هذه الجائحة.

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