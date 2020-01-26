النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

القبض على قائد مركبة مارَسَ التفحيط في حديقة عامة بالداير بني مالك

أُحيل للهيئة المرورية لتطبيق النظام بحقه

كشف مرور منطقة جازان عن أنه أُلقي القبض على قائد مركبة؛ ظهر في المقطع المتداوَل يمارس التفحيط بحديقة عامة بمحافظة الداير.

وأوضح مدير مرور منطقة جازان، العميد راشد الغامدي، أنه تم القبض على قائد المركبة بمحافظة الداير، وأُحيل للهيئة المرورية لتطبيق النظام بحقه، مشددًا على دور وجهود مرور المنطقة في سرعة القبض عليه.

وأكد أنه لن يفلت من العقاب مَن يعكِّر أمن وسلامة مستخدمي الطريق، أو يتسبب بالضرر للمرافق والأماكن العامة.

التفحيط مرور جازان محافظة الداير

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
القبض على قائد مركبة مارَسَ التفحيط في حديقة عامة بالداير بني مالك
سبق

كشف مرور منطقة جازان عن أنه أُلقي القبض على قائد مركبة؛ ظهر في المقطع المتداوَل يمارس التفحيط بحديقة عامة بمحافظة الداير.

وأوضح مدير مرور منطقة جازان، العميد راشد الغامدي، أنه تم القبض على قائد المركبة بمحافظة الداير، وأُحيل للهيئة المرورية لتطبيق النظام بحقه، مشددًا على دور وجهود مرور المنطقة في سرعة القبض عليه.

وأكد أنه لن يفلت من العقاب مَن يعكِّر أمن وسلامة مستخدمي الطريق، أو يتسبب بالضرر للمرافق والأماكن العامة.

26 يناير 2020 - 1 جمادى الآخر 1441
08:16 PM
اخر تعديل
26 يناير 2020 - 1 جمادى الآخر 1441
09:05 PM

القبض على قائد مركبة مارَسَ التفحيط في حديقة عامة بالداير بني مالك

أُحيل للهيئة المرورية لتطبيق النظام بحقه

A A A
محمد المواسي - جازان
2
1,774

كشف مرور منطقة جازان عن أنه أُلقي القبض على قائد مركبة؛ ظهر في المقطع المتداوَل يمارس التفحيط بحديقة عامة بمحافظة الداير.

وأوضح مدير مرور منطقة جازان، العميد راشد الغامدي، أنه تم القبض على قائد المركبة بمحافظة الداير، وأُحيل للهيئة المرورية لتطبيق النظام بحقه، مشددًا على دور وجهود مرور المنطقة في سرعة القبض عليه.

وأكد أنه لن يفلت من العقاب مَن يعكِّر أمن وسلامة مستخدمي الطريق، أو يتسبب بالضرر للمرافق والأماكن العامة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,425
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,199
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,630
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,295

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

خشم الريال أم سلطة القانون

خشم الريال أم سلطة القانون

زايد الزيادي
طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

صالح مطر الغامدي
(ودنا) بخدمة ممتازة..!

(ودنا) بخدمة ممتازة..!

عبدالله بن خميس العمري
"نصف السعودية".. رؤية سيكتبها التاريخ

"نصف السعودية".. رؤية سيكتبها التاريخ

سارة عفتان
رحلة الشتاء والصيف

رحلة الشتاء والصيف

بدر الغامدي
هذا هو صاحب السعادة..

هذا هو صاحب السعادة..

عبدالغني الشيخ
الإبل والعالمية!

الإبل والعالمية!

ماجد البريكان
خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

عبدالرحمن المرشد
عبث الرئيس التركي!

عبث الرئيس التركي!

ماجد البريكان
ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة