القبض على قائد مركبة مارَسَ التفحيط في حديقة عامة بالداير بني مالك

أُحيل للهيئة المرورية لتطبيق النظام بحقه

كشف مرور منطقة جازان عن أنه أُلقي القبض على قائد مركبة؛ ظهر في المقطع المتداوَل يمارس التفحيط بحديقة عامة بمحافظة الداير.

وأوضح مدير مرور منطقة جازان، العميد راشد الغامدي، أنه تم القبض على قائد المركبة بمحافظة الداير، وأُحيل للهيئة المرورية لتطبيق النظام بحقه، مشددًا على دور وجهود مرور المنطقة في سرعة القبض عليه.

وأكد أنه لن يفلت من العقاب مَن يعكِّر أمن وسلامة مستخدمي الطريق، أو يتسبب بالضرر للمرافق والأماكن العامة.