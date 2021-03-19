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الولايات المتحدة تسجِّل 59.174 إصابة و1.517 حالة وفاة بكورونا

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 59.174 إصابة جديدة و1.517 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 29.490.832، فيما بلغ مجموع الوفيات 536.734.

أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية

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الولايات المتحدة تسجِّل 59.174 إصابة و1.517 حالة وفاة بكورونا
سبق

سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 59.174 إصابة جديدة و1.517 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 29.490.832، فيما بلغ مجموع الوفيات 536.734.

19 مارس 2021 - 6 شعبان 1442
10:47 PM

الولايات المتحدة تسجِّل 59.174 إصابة و1.517 حالة وفاة بكورونا

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 59.174 إصابة جديدة و1.517 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 29.490.832، فيما بلغ مجموع الوفيات 536.734.

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