الولايات المتحدة تسجِّل 59.174 إصابة و1.517 حالة وفاة بكورونا

سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 59.174 إصابة جديدة و1.517 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 29.490.832، فيما بلغ مجموع الوفيات 536.734.
الولايات المتحدة تسجِّل 59.174 إصابة و1.517 حالة وفاة بكورونا
خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية
سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 59.174 إصابة جديدة و1.517 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 29.490.832، فيما بلغ مجموع الوفيات 536.734.
سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 59.174 إصابة جديدة و1.517 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
الولايات المتحدة تسجِّل 59.174 إصابة و1.517 حالة وفاة بكورونا
خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية
سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 59.174 إصابة جديدة و1.517 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 29.490.832، فيما بلغ مجموع الوفيات 536.734.