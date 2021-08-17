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شاهد.. صور الفئة العمرية من 12 عامًا في الحرم المكي

للمرة الأولى بعد انقطاع أكثر من سنة

بثت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، مقطع فيديو، وصورًا لمن هم من في عمر 12 عامًا وما فوق وهم يؤدون نسكهم.

يأتي ذلك لأول مرة بعد انقطاع لأكثر من سنة، تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية.

وكان من هم دون 18 عامًا لا يمكنون من دخول الحرم المكي الشريف، بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا. ويعد التحصين شرطًا أساسيًّا لأداء العمرة أو الصلاة في الحرمين الشريفين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. صور الفئة العمرية من 12 عامًا في الحرم المكي
سبق

بثت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، مقطع فيديو، وصورًا لمن هم من في عمر 12 عامًا وما فوق وهم يؤدون نسكهم.

يأتي ذلك لأول مرة بعد انقطاع لأكثر من سنة، تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية.

وكان من هم دون 18 عامًا لا يمكنون من دخول الحرم المكي الشريف، بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا. ويعد التحصين شرطًا أساسيًّا لأداء العمرة أو الصلاة في الحرمين الشريفين.

17 أغسطس 2021 - 9 محرّم 1443
05:18 PM

شاهد.. صور الفئة العمرية من 12 عامًا في الحرم المكي

للمرة الأولى بعد انقطاع أكثر من سنة

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
1
2,394

بثت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، مقطع فيديو، وصورًا لمن هم من في عمر 12 عامًا وما فوق وهم يؤدون نسكهم.

يأتي ذلك لأول مرة بعد انقطاع لأكثر من سنة، تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية.

وكان من هم دون 18 عامًا لا يمكنون من دخول الحرم المكي الشريف، بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا. ويعد التحصين شرطًا أساسيًّا لأداء العمرة أو الصلاة في الحرمين الشريفين.

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