حظر تجوال وانقطاع للتيار الكهربائي في أجزاء من مدينة دالاس الأمريكية

بسبب إعصار قوي حطم المنازل وقلب السيارات

نفذت السلطات المحلية في ولاية تكساس الأمريكية حظرًا للتجول في أجزاء من مدينة دالاس بولاية تكساس بعدما حطم إعصار قوي منازل وتسبب في انقلاب سيارات وانقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف لليلة الثانية على التوالي، حيث بلغت أقصى سرعة للرياح 225 كيلومترًا في الساعة, وألزمت شرطة دالاس السكان بعدم الخروج بين السابعة مساءً والسابعة صباحًا.

وأفادت شركة أونكور للمرافق بأن الكهرباء انقطعت عن نحو 42 ألف شخص مما دفعها للاستعانة بالطائرات الهليكوبتر والطائرات المسيرة في جهود إصلاح الخطوط المتضررة.