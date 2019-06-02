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المحكمة العليا تدعو إلى تحرّي رؤية هلال شوال .. غداً

رجت ممّن يراه بالعين أو بالمناظير إبلاغ أقرب محكمة

دعت المحكمة العليا إلى تحرّي رؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1440 هـ، مساء يوم غد الإثنين التاسع والعشرين من شهر رمضان الجاري.

جاء ذلك في إعلان للمحكمة التالي نصه:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإن المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحرّي رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الإثنين التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك لهذا العام 1440 هـ.

وترجو المحكمة العليا ممّن يراه بالعين المجردة أو بالمناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته على الوصول إلى أقرب محكمة.

وتأمل المحكمة ممّن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكّلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع المتعدي لعموم المسلمين.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

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المحكمة العليا تدعو إلى تحرّي رؤية هلال شوال .. غداً
سبق

دعت المحكمة العليا إلى تحرّي رؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1440 هـ، مساء يوم غد الإثنين التاسع والعشرين من شهر رمضان الجاري.

جاء ذلك في إعلان للمحكمة التالي نصه:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإن المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحرّي رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الإثنين التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك لهذا العام 1440 هـ.

وترجو المحكمة العليا ممّن يراه بالعين المجردة أو بالمناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته على الوصول إلى أقرب محكمة.

وتأمل المحكمة ممّن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكّلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع المتعدي لعموم المسلمين.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

02 يونيو 2019 - 28 رمضان 1440
10:41 AM

المحكمة العليا تدعو إلى تحرّي رؤية هلال شوال .. غداً

رجت ممّن يراه بالعين أو بالمناظير إبلاغ أقرب محكمة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
8
15,478

دعت المحكمة العليا إلى تحرّي رؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1440 هـ، مساء يوم غد الإثنين التاسع والعشرين من شهر رمضان الجاري.

جاء ذلك في إعلان للمحكمة التالي نصه:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإن المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحرّي رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الإثنين التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك لهذا العام 1440 هـ.

وترجو المحكمة العليا ممّن يراه بالعين المجردة أو بالمناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته على الوصول إلى أقرب محكمة.

وتأمل المحكمة ممّن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكّلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع المتعدي لعموم المسلمين.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

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