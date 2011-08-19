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"جسر" و"كفيف" توقعان مذكرة لتفعيل الشراكة المجتمعية بين القطاعات غير الربحية

بهدف تقديم خدمات نوعية ومتميزة تساعد على تلبية احتياجات المجتمع

وقعت جمعية "جسر" للأعمال التطوعية، وجمعية المكفوفين الأهلية "كفيف"، أمس الأول، اتفاقية تعاون، لتفعيل الشراكة المجتمعية بين القطاعات غير الربحية، بهدف تقديم خدمات نوعية ومتميزة تساعد على تلبية احتياجات المجتمع وتمكينه.

جاء ذلك بحضور رئيس مجلس إدارة جمعية جسر، ماجدة سلام مرزوق، والمدير التنفيذي للجمعية نايف النشمي، والمدير العام لجمعية "كفيف" عبد الرحمن الباهلي، ومشرفة المبادرات والتطوع والشراكات، العنود المسعري.

وتهدف الاتفاقية إلى تطوير التعاون والشراكة بين الجانبين في مجال الخدمات التطوعية بشكل عام والتوعوية والتأهيلية بشكل خاص، وتعزيز سبل التعاون المشترك في توجيه التطوع الاحترافي في الإسهام في حل قضايا ذوي الإعاقة البصرية وأسرهم من حيث تقديم البرامج التدريبية، وتفعيل الأنشطة والفعاليات المتنوعة، بما يحقق النمو المعرفي، بالإضافة إلى الإسهام في تبادل المعلومات والخبرات والاستشارات الفنية والتقنية لتحقيق الأهداف المنشودة.

يذكر أن جمعية جسر للأعمال التطوعية تهدف إلى مد جسور التكاتف إلى الأشخاص من ذوي الإعاقة عبر توفير احتياجاتهم الأساسية وتخفيف وطأة الإعاقة وآثارها على الأسرة بالتعاون مع جهات المجتمع من داعمين للعمل الخيري.

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"جسر" و"كفيف" توقعان مذكرة لتفعيل الشراكة المجتمعية بين القطاعات غير الربحية
سبق

وقعت جمعية "جسر" للأعمال التطوعية، وجمعية المكفوفين الأهلية "كفيف"، أمس الأول، اتفاقية تعاون، لتفعيل الشراكة المجتمعية بين القطاعات غير الربحية، بهدف تقديم خدمات نوعية ومتميزة تساعد على تلبية احتياجات المجتمع وتمكينه.

جاء ذلك بحضور رئيس مجلس إدارة جمعية جسر، ماجدة سلام مرزوق، والمدير التنفيذي للجمعية نايف النشمي، والمدير العام لجمعية "كفيف" عبد الرحمن الباهلي، ومشرفة المبادرات والتطوع والشراكات، العنود المسعري.

وتهدف الاتفاقية إلى تطوير التعاون والشراكة بين الجانبين في مجال الخدمات التطوعية بشكل عام والتوعوية والتأهيلية بشكل خاص، وتعزيز سبل التعاون المشترك في توجيه التطوع الاحترافي في الإسهام في حل قضايا ذوي الإعاقة البصرية وأسرهم من حيث تقديم البرامج التدريبية، وتفعيل الأنشطة والفعاليات المتنوعة، بما يحقق النمو المعرفي، بالإضافة إلى الإسهام في تبادل المعلومات والخبرات والاستشارات الفنية والتقنية لتحقيق الأهداف المنشودة.

يذكر أن جمعية جسر للأعمال التطوعية تهدف إلى مد جسور التكاتف إلى الأشخاص من ذوي الإعاقة عبر توفير احتياجاتهم الأساسية وتخفيف وطأة الإعاقة وآثارها على الأسرة بالتعاون مع جهات المجتمع من داعمين للعمل الخيري.

19 أغسطس 2021 - 11 محرّم 1443
05:47 PM

"جسر" و"كفيف" توقعان مذكرة لتفعيل الشراكة المجتمعية بين القطاعات غير الربحية

بهدف تقديم خدمات نوعية ومتميزة تساعد على تلبية احتياجات المجتمع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقعت جمعية "جسر" للأعمال التطوعية، وجمعية المكفوفين الأهلية "كفيف"، أمس الأول، اتفاقية تعاون، لتفعيل الشراكة المجتمعية بين القطاعات غير الربحية، بهدف تقديم خدمات نوعية ومتميزة تساعد على تلبية احتياجات المجتمع وتمكينه.

جاء ذلك بحضور رئيس مجلس إدارة جمعية جسر، ماجدة سلام مرزوق، والمدير التنفيذي للجمعية نايف النشمي، والمدير العام لجمعية "كفيف" عبد الرحمن الباهلي، ومشرفة المبادرات والتطوع والشراكات، العنود المسعري.

وتهدف الاتفاقية إلى تطوير التعاون والشراكة بين الجانبين في مجال الخدمات التطوعية بشكل عام والتوعوية والتأهيلية بشكل خاص، وتعزيز سبل التعاون المشترك في توجيه التطوع الاحترافي في الإسهام في حل قضايا ذوي الإعاقة البصرية وأسرهم من حيث تقديم البرامج التدريبية، وتفعيل الأنشطة والفعاليات المتنوعة، بما يحقق النمو المعرفي، بالإضافة إلى الإسهام في تبادل المعلومات والخبرات والاستشارات الفنية والتقنية لتحقيق الأهداف المنشودة.

يذكر أن جمعية جسر للأعمال التطوعية تهدف إلى مد جسور التكاتف إلى الأشخاص من ذوي الإعاقة عبر توفير احتياجاتهم الأساسية وتخفيف وطأة الإعاقة وآثارها على الأسرة بالتعاون مع جهات المجتمع من داعمين للعمل الخيري.

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