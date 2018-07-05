"المغلوث": اجتماع أسبوعي مع ممثلي الإعلام بالأجهزة الحكومية للتنسيق والتكامل

تعقده وزارة الإعلام ممثلةً بمركز التواصل الحكومي لاستعراض التقارير والمبادرات

قال المتحدث الرسمي لوزارة الإعلام الدكتور عبدالله المغلوث، اليوم، إن وزارة الإعلام ممثلةً بمركز التواصل الحكومي تقوم بعقد اجتماع أسبوعي مع ممثلي الإعلام والاتصال بالأجهزة الحكومية؛ لتعزيز التنسيق والتكامل فيما بينها.

وكان قد أكد حساب مركز التواصل الحكومي على "تويتر" أن ممثلي الإعلام والاتصال بالأجهزة الحكومية ناقشوا في اجتماع لهم أمس الخطط الإعلامية للفعاليات التي ستقام خلال الشهر الجاري، واستعرضوا مجموعة من التقارير والمبادرات.