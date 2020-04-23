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انخفاض حاد في الضحايا.. الولايات المتحدة: وفاة 1738 شخصًا خلال 24 ساعة

بلغت 2751 وفاة في اليوم السابق

سجلت الولايات المتحدة وفاة أكثر من 1700 شخص بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، في تراجع كبير بالمقارنة مع حصيلة اليوم السابق، التي بلغت 2751 وفاة.

وأظهرت بيانات نشرتها جامعة "جونز هوبكنز" في الساعة 20.30 بالتوقيت المحلي، أن وباء كوفيد-19 حصد في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة، أرواح 1738 شخصًا؛ لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء في البلاد إلى 46583 وفاة.

كما ارتفع إجمالي عدد الإصابات المثبتة مخبريًّا بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 839675؛ علمًا بأن حوالى 4.5 ملايين شخص خضعوا حتى اليوم لفحص كوفيد-19.

الولايات المتحدة فيروس كورونا الجديد

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انخفاض حاد في الضحايا.. الولايات المتحدة: وفاة 1738 شخصًا خلال 24 ساعة
سبق

سجلت الولايات المتحدة وفاة أكثر من 1700 شخص بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، في تراجع كبير بالمقارنة مع حصيلة اليوم السابق، التي بلغت 2751 وفاة.

وأظهرت بيانات نشرتها جامعة "جونز هوبكنز" في الساعة 20.30 بالتوقيت المحلي، أن وباء كوفيد-19 حصد في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة، أرواح 1738 شخصًا؛ لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء في البلاد إلى 46583 وفاة.

كما ارتفع إجمالي عدد الإصابات المثبتة مخبريًّا بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 839675؛ علمًا بأن حوالى 4.5 ملايين شخص خضعوا حتى اليوم لفحص كوفيد-19.

23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441
08:28 AM

انخفاض حاد في الضحايا.. الولايات المتحدة: وفاة 1738 شخصًا خلال 24 ساعة

بلغت 2751 وفاة في اليوم السابق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت الولايات المتحدة وفاة أكثر من 1700 شخص بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، في تراجع كبير بالمقارنة مع حصيلة اليوم السابق، التي بلغت 2751 وفاة.

وأظهرت بيانات نشرتها جامعة "جونز هوبكنز" في الساعة 20.30 بالتوقيت المحلي، أن وباء كوفيد-19 حصد في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة، أرواح 1738 شخصًا؛ لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء في البلاد إلى 46583 وفاة.

كما ارتفع إجمالي عدد الإصابات المثبتة مخبريًّا بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 839675؛ علمًا بأن حوالى 4.5 ملايين شخص خضعوا حتى اليوم لفحص كوفيد-19.

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