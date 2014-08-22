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عودة المعلمين والمعلمات إلى مدارس تبوك غدًا للاستعداد للعام الجديد

"العمري" أكد جاهزية خطط وبرامج الإدارة التعليمية بالمنطقة

تشهد مدارس منطقة تبوك، صباح غد الأحد، عودة المعلمين والمعلمات، للاستعداد للعام الدراسي الجديد.

وقال المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك، إبراهيم بن حسين العمري، في رسالة لزملائه المعلمين والمعلمات: "نسعد بعودتكم ونحتفي بكم تقديراً لمكانتكم، وإيماناً برسالتكم العظيمة التي سطّرتم فيها قصص التفاني والإخلاص للوطن وأبنائه، وتحمّلتم معها المسؤولية، لنسهم معاً في بناء الإنسان وبناء الوطن من خلال رحلة التعليم".

وأكد المدير العام، استمرار جاهزية خطط وبرامج الإدارة ومكاتب التعليم في المحافظات ومدارس المنطقة كافة، لأداء أدوارها المنشودة للارتقاء بمؤشرات نجاح العام الدراسي الجديد، نحو نتائج مأمولة لمواصلة الأبناء الطلاب والطالبات رحلة التعليم.

وأوضح، أن هناك برامج تدريبية تستهدف المعلمين والمعلمات وجميع شاغلي الوظائف التعليمية في إطار خطط التطوير المهني التي تقدمها إدارة التدريب والابتعاث (بنين- بنات) مع حرص إدارة تعليم تبوك عمومًا على استمرار تطبيق البروتوكولات والإجراءات الوقائية وتأمين أجهزة قياس الحرارة، والمعقمات، ومراعاة التباعد الاجتماعي داخل المرافق التعليمية.

وأشار إلى دور قادة وقائدات المدارس في المتابعة اليومية لعمليات التعقيم والالتزام بالاحترازات الوقائية والصحية داخل بيئة العمل، بالتعاون مع إدارة الصحة المدرسية وإدارة الأمن والسلامة المدرسية.

وأضاف: يقدم جميع المشرفين والمشرفات الدعم والمساندة لجميع زملائهم في المدارس وفق برامج زيارات إشرافية يومية.

ونوه مدير التعليم، بدعم ومتابعة أمير منطقة تبوك، لجهود الإدارة، وعناية وحرص وزير التعليم بالعمل التعليمي، ورعاية الأبناء الطلاب والطالبات في ظل اهتمام القيادة الحكيمة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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عودة المعلمين والمعلمات إلى مدارس تبوك غدًا للاستعداد للعام الجديد
سبق

تشهد مدارس منطقة تبوك، صباح غد الأحد، عودة المعلمين والمعلمات، للاستعداد للعام الدراسي الجديد.

وقال المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك، إبراهيم بن حسين العمري، في رسالة لزملائه المعلمين والمعلمات: "نسعد بعودتكم ونحتفي بكم تقديراً لمكانتكم، وإيماناً برسالتكم العظيمة التي سطّرتم فيها قصص التفاني والإخلاص للوطن وأبنائه، وتحمّلتم معها المسؤولية، لنسهم معاً في بناء الإنسان وبناء الوطن من خلال رحلة التعليم".

وأكد المدير العام، استمرار جاهزية خطط وبرامج الإدارة ومكاتب التعليم في المحافظات ومدارس المنطقة كافة، لأداء أدوارها المنشودة للارتقاء بمؤشرات نجاح العام الدراسي الجديد، نحو نتائج مأمولة لمواصلة الأبناء الطلاب والطالبات رحلة التعليم.

وأوضح، أن هناك برامج تدريبية تستهدف المعلمين والمعلمات وجميع شاغلي الوظائف التعليمية في إطار خطط التطوير المهني التي تقدمها إدارة التدريب والابتعاث (بنين- بنات) مع حرص إدارة تعليم تبوك عمومًا على استمرار تطبيق البروتوكولات والإجراءات الوقائية وتأمين أجهزة قياس الحرارة، والمعقمات، ومراعاة التباعد الاجتماعي داخل المرافق التعليمية.

وأشار إلى دور قادة وقائدات المدارس في المتابعة اليومية لعمليات التعقيم والالتزام بالاحترازات الوقائية والصحية داخل بيئة العمل، بالتعاون مع إدارة الصحة المدرسية وإدارة الأمن والسلامة المدرسية.

وأضاف: يقدم جميع المشرفين والمشرفات الدعم والمساندة لجميع زملائهم في المدارس وفق برامج زيارات إشرافية يومية.

ونوه مدير التعليم، بدعم ومتابعة أمير منطقة تبوك، لجهود الإدارة، وعناية وحرص وزير التعليم بالعمل التعليمي، ورعاية الأبناء الطلاب والطالبات في ظل اهتمام القيادة الحكيمة.

21 أغسطس 2021 - 13 محرّم 1443
07:31 PM

عودة المعلمين والمعلمات إلى مدارس تبوك غدًا للاستعداد للعام الجديد

"العمري" أكد جاهزية خطط وبرامج الإدارة التعليمية بالمنطقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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تشهد مدارس منطقة تبوك، صباح غد الأحد، عودة المعلمين والمعلمات، للاستعداد للعام الدراسي الجديد.

وقال المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك، إبراهيم بن حسين العمري، في رسالة لزملائه المعلمين والمعلمات: "نسعد بعودتكم ونحتفي بكم تقديراً لمكانتكم، وإيماناً برسالتكم العظيمة التي سطّرتم فيها قصص التفاني والإخلاص للوطن وأبنائه، وتحمّلتم معها المسؤولية، لنسهم معاً في بناء الإنسان وبناء الوطن من خلال رحلة التعليم".

وأكد المدير العام، استمرار جاهزية خطط وبرامج الإدارة ومكاتب التعليم في المحافظات ومدارس المنطقة كافة، لأداء أدوارها المنشودة للارتقاء بمؤشرات نجاح العام الدراسي الجديد، نحو نتائج مأمولة لمواصلة الأبناء الطلاب والطالبات رحلة التعليم.

وأوضح، أن هناك برامج تدريبية تستهدف المعلمين والمعلمات وجميع شاغلي الوظائف التعليمية في إطار خطط التطوير المهني التي تقدمها إدارة التدريب والابتعاث (بنين- بنات) مع حرص إدارة تعليم تبوك عمومًا على استمرار تطبيق البروتوكولات والإجراءات الوقائية وتأمين أجهزة قياس الحرارة، والمعقمات، ومراعاة التباعد الاجتماعي داخل المرافق التعليمية.

وأشار إلى دور قادة وقائدات المدارس في المتابعة اليومية لعمليات التعقيم والالتزام بالاحترازات الوقائية والصحية داخل بيئة العمل، بالتعاون مع إدارة الصحة المدرسية وإدارة الأمن والسلامة المدرسية.

وأضاف: يقدم جميع المشرفين والمشرفات الدعم والمساندة لجميع زملائهم في المدارس وفق برامج زيارات إشرافية يومية.

ونوه مدير التعليم، بدعم ومتابعة أمير منطقة تبوك، لجهود الإدارة، وعناية وحرص وزير التعليم بالعمل التعليمي، ورعاية الأبناء الطلاب والطالبات في ظل اهتمام القيادة الحكيمة.

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