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جامعة تبوك تدعو مرشحي الوظائف إلى مطابقة بياناتهم

بدءًا من الغد ولمدة أسبوعين.. للإدارية والفنية والهندسية

دعت جامعة تبوك المرشحين للوظائف الإدارية والفنية والهندسية، إلى مطابقة بياناتهم ومؤهلاتهم بدءًا من الغد ولمدة أسبوعين، وذلك بمقر عمادة الموارد البشرية في المدينة الجامعية.

وأوضحت الجامعة أن المتقدمين والمتقدمات تمت مفاضلتهم، واتضحت أحقيتهم في الترشح للوظائف المعلنة وفقًا لدرجات الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية، مؤكدة أن من لم يحضر لمطابقة الوثائق المطلوبة خلال المدة المذكورة سيعدّ ذلك عدولًا منه عن رغبته في التوظيف.

ونبهت الجامعة إلى ضرورة اصطحاب أصول الوثائق التالية: الهوية الوطنية مع نسخة منها، ووثيقة التخرج مع نسخة منها، موضحًا فيها التقدير العام، والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي، وتاريخ التخرج.

جامعة تبوك

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جامعة تبوك تدعو مرشحي الوظائف إلى مطابقة بياناتهم
سبق

دعت جامعة تبوك المرشحين للوظائف الإدارية والفنية والهندسية، إلى مطابقة بياناتهم ومؤهلاتهم بدءًا من الغد ولمدة أسبوعين، وذلك بمقر عمادة الموارد البشرية في المدينة الجامعية.

وأوضحت الجامعة أن المتقدمين والمتقدمات تمت مفاضلتهم، واتضحت أحقيتهم في الترشح للوظائف المعلنة وفقًا لدرجات الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية، مؤكدة أن من لم يحضر لمطابقة الوثائق المطلوبة خلال المدة المذكورة سيعدّ ذلك عدولًا منه عن رغبته في التوظيف.

ونبهت الجامعة إلى ضرورة اصطحاب أصول الوثائق التالية: الهوية الوطنية مع نسخة منها، ووثيقة التخرج مع نسخة منها، موضحًا فيها التقدير العام، والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي، وتاريخ التخرج.

11 مارس 2020 - 16 رجب 1441
07:19 PM

جامعة تبوك تدعو مرشحي الوظائف إلى مطابقة بياناتهم

بدءًا من الغد ولمدة أسبوعين.. للإدارية والفنية والهندسية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
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دعت جامعة تبوك المرشحين للوظائف الإدارية والفنية والهندسية، إلى مطابقة بياناتهم ومؤهلاتهم بدءًا من الغد ولمدة أسبوعين، وذلك بمقر عمادة الموارد البشرية في المدينة الجامعية.

وأوضحت الجامعة أن المتقدمين والمتقدمات تمت مفاضلتهم، واتضحت أحقيتهم في الترشح للوظائف المعلنة وفقًا لدرجات الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية، مؤكدة أن من لم يحضر لمطابقة الوثائق المطلوبة خلال المدة المذكورة سيعدّ ذلك عدولًا منه عن رغبته في التوظيف.

ونبهت الجامعة إلى ضرورة اصطحاب أصول الوثائق التالية: الهوية الوطنية مع نسخة منها، ووثيقة التخرج مع نسخة منها، موضحًا فيها التقدير العام، والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي، وتاريخ التخرج.

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