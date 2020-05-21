هطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيّأة لهطول مزيد من الأمطار.
جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.
هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على المدينة المنورة
لا تزال السماء ملبدة بالغيوم
هطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيّأة لهطول مزيد من الأمطار.
جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.
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هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على المدينة المنورةوكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-05-21
هطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيّأة لهطول مزيد من الأمطار.
21 مايو 2020 - 28 رمضان 1441
05:12 PM
هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على المدينة المنورة
لا تزال السماء ملبدة بالغيوم
هطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيّأة لهطول مزيد من الأمطار.
جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.
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