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هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على المدينة المنورة

لا تزال السماء ملبدة بالغيوم

هطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيّأة لهطول مزيد من الأمطار.
جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

المدينة المنورة أمطار خفيفة إلى متوسطة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على المدينة المنورة
سبق

هطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيّأة لهطول مزيد من الأمطار.
جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

21 مايو 2020 - 28 رمضان 1441
05:12 PM

هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على المدينة المنورة

لا تزال السماء ملبدة بالغيوم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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2,327

هطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيّأة لهطول مزيد من الأمطار.
جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

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