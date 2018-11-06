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مبادرة "حديقتي مسؤوليتي" تصل إلى حديقة الأندلس بأبها

تنظمها أمانة عسير لتنمية المشاركات المجتمعية لدى الأطفال

أطلت أعمال مبادرة "حديقتي مسؤوليتي"، التي تنظمها أمانة منطقة عسير، من جديد في حديقة الأندلس، بمدينة أبها، والتي لقيت الترحيب والتفاعل الكبير من قبل الأهالي، من خلال توافدهم برفقة أطفالهم، حرصاً منهم للمشاركة في المبادرة التي انطلقت من محافظة خميس مشيط، مروراً بجميع محافظات المنطقة.

وكان لأمانة عسير، دورها التفاعلي، من خلال توفير جميع احتياجات الأطفال المشاركين في المبادرة، وتوفير متطلبات النظافة والدعم لهم، إضافة إلى تسليم المواقع المستهدفة للمشاركين.

وشارك الأطفال في أعمال نظافة الحديقة تفعيلاً للدور التطوعي في هذا الجانب.

وتأتي هذه الأعمال؛ لتفعيل دور الأطفال وأسرهم في تحقيق المسؤولية الاجتماعية، وغرس مفاهيم المشاركة المجتمعية لدى الطفل.

شارك في ذلك المدرسة الـ 17 و20 للبنات بمدينة أبها.

وحرص الأطفال على تفعيل دورهم ومشاركتهم في أعمال المبادرة، الأمر الذي خلق صورة حية للتعاضد والتكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.

وكانت مبادرة "حديقتي مسؤوليتي" جاءت بهدف الارتقاء وتنمية المشاركات المجتمعية لدى الأطفال، والتثقيف البيئي لأفراد المجتمع، عبر تشجيعهم على المشاركة في أعمال المبادرات المجتمعية بصور مختلفة.

جاءت هذه المبادرة بدعم من أمين عسير، د. وليد الحميدي، عبر إطلاقها واعتمادها لمحافظات منطقة عسير .

يذكر أن الحملة تأتي ضمن إطار أهداف أمانة عسير، الرامية إلى تنشيط التواصل المجتمعي، فيما يتعلق بحماية الحدائق والمتنزهات الترفيهية والحفاظ عليها، وهي مبادرة مجتمعية تهدف إلى تنمية الجانب الثقافي والبيئي لدى شرائح المجتمع، وتأتي استمراراً لخطط خدمة المجتمع فيما يتعلق بإشراك أكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع مع الأمانة وبلدياتها التابعة في حماية المرافق الخدمية والترفيهية خاصة الحدائق العامة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مبادرة "حديقتي مسؤوليتي" تصل إلى حديقة الأندلس بأبها
سبق

أطلت أعمال مبادرة "حديقتي مسؤوليتي"، التي تنظمها أمانة منطقة عسير، من جديد في حديقة الأندلس، بمدينة أبها، والتي لقيت الترحيب والتفاعل الكبير من قبل الأهالي، من خلال توافدهم برفقة أطفالهم، حرصاً منهم للمشاركة في المبادرة التي انطلقت من محافظة خميس مشيط، مروراً بجميع محافظات المنطقة.

وكان لأمانة عسير، دورها التفاعلي، من خلال توفير جميع احتياجات الأطفال المشاركين في المبادرة، وتوفير متطلبات النظافة والدعم لهم، إضافة إلى تسليم المواقع المستهدفة للمشاركين.

وشارك الأطفال في أعمال نظافة الحديقة تفعيلاً للدور التطوعي في هذا الجانب.

وتأتي هذه الأعمال؛ لتفعيل دور الأطفال وأسرهم في تحقيق المسؤولية الاجتماعية، وغرس مفاهيم المشاركة المجتمعية لدى الطفل.

شارك في ذلك المدرسة الـ 17 و20 للبنات بمدينة أبها.

وحرص الأطفال على تفعيل دورهم ومشاركتهم في أعمال المبادرة، الأمر الذي خلق صورة حية للتعاضد والتكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.

وكانت مبادرة "حديقتي مسؤوليتي" جاءت بهدف الارتقاء وتنمية المشاركات المجتمعية لدى الأطفال، والتثقيف البيئي لأفراد المجتمع، عبر تشجيعهم على المشاركة في أعمال المبادرات المجتمعية بصور مختلفة.

جاءت هذه المبادرة بدعم من أمين عسير، د. وليد الحميدي، عبر إطلاقها واعتمادها لمحافظات منطقة عسير .

يذكر أن الحملة تأتي ضمن إطار أهداف أمانة عسير، الرامية إلى تنشيط التواصل المجتمعي، فيما يتعلق بحماية الحدائق والمتنزهات الترفيهية والحفاظ عليها، وهي مبادرة مجتمعية تهدف إلى تنمية الجانب الثقافي والبيئي لدى شرائح المجتمع، وتأتي استمراراً لخطط خدمة المجتمع فيما يتعلق بإشراك أكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع مع الأمانة وبلدياتها التابعة في حماية المرافق الخدمية والترفيهية خاصة الحدائق العامة.

06 نوفمبر 2018 - 28 صفر 1440
05:32 PM

مبادرة "حديقتي مسؤوليتي" تصل إلى حديقة الأندلس بأبها

تنظمها أمانة عسير لتنمية المشاركات المجتمعية لدى الأطفال

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ظافر الشهري - أبها
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أطلت أعمال مبادرة "حديقتي مسؤوليتي"، التي تنظمها أمانة منطقة عسير، من جديد في حديقة الأندلس، بمدينة أبها، والتي لقيت الترحيب والتفاعل الكبير من قبل الأهالي، من خلال توافدهم برفقة أطفالهم، حرصاً منهم للمشاركة في المبادرة التي انطلقت من محافظة خميس مشيط، مروراً بجميع محافظات المنطقة.

وكان لأمانة عسير، دورها التفاعلي، من خلال توفير جميع احتياجات الأطفال المشاركين في المبادرة، وتوفير متطلبات النظافة والدعم لهم، إضافة إلى تسليم المواقع المستهدفة للمشاركين.

وشارك الأطفال في أعمال نظافة الحديقة تفعيلاً للدور التطوعي في هذا الجانب.

وتأتي هذه الأعمال؛ لتفعيل دور الأطفال وأسرهم في تحقيق المسؤولية الاجتماعية، وغرس مفاهيم المشاركة المجتمعية لدى الطفل.

شارك في ذلك المدرسة الـ 17 و20 للبنات بمدينة أبها.

وحرص الأطفال على تفعيل دورهم ومشاركتهم في أعمال المبادرة، الأمر الذي خلق صورة حية للتعاضد والتكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.

وكانت مبادرة "حديقتي مسؤوليتي" جاءت بهدف الارتقاء وتنمية المشاركات المجتمعية لدى الأطفال، والتثقيف البيئي لأفراد المجتمع، عبر تشجيعهم على المشاركة في أعمال المبادرات المجتمعية بصور مختلفة.

جاءت هذه المبادرة بدعم من أمين عسير، د. وليد الحميدي، عبر إطلاقها واعتمادها لمحافظات منطقة عسير .

يذكر أن الحملة تأتي ضمن إطار أهداف أمانة عسير، الرامية إلى تنشيط التواصل المجتمعي، فيما يتعلق بحماية الحدائق والمتنزهات الترفيهية والحفاظ عليها، وهي مبادرة مجتمعية تهدف إلى تنمية الجانب الثقافي والبيئي لدى شرائح المجتمع، وتأتي استمراراً لخطط خدمة المجتمع فيما يتعلق بإشراك أكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع مع الأمانة وبلدياتها التابعة في حماية المرافق الخدمية والترفيهية خاصة الحدائق العامة.

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