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"الصحة": تسجيل 985 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 661 خلال الـ24 ساعة الماضية

مسؤول ياباني: إلغاء الأولمبياد أمر وارد بسبب وضع "كورونا"

بعد معاناة البلاد من وطأة زيادة الإصابات وأوساكا تسجل رقماً قياسياً

نقلت وكالة كيودو للأنباء عن مسؤول في الحزب الحاكم في اليابان اليوم الخميس أن إلغاء أولمبياد طوكيو أمر وارد لو أصبح وضع فيروس كورونا أكثر صعوبة.


وذكرت كيودو أن توشيهيرو نيكاي؛ الأمين العام للحزب الديمقراطي الليبرالي، قال في تصريحات تلفزيونية: إذا كانت حالات الإصابة بفيروس كورونا المتزايدة تعني "أنه من المستحيل فربما نستسلم للأمر".

وبحسب رويترز تعاني اليابان تحت وطأة زيادة الإصابات بعدوى كوفيد-19 بعد إنهاء الحكومة حالة الطوارئ في طوكيو، فيما سجلت أوساكا رقماً قياسياً في الإصابات.

وتضغط الحكومة لمواصلة الاستعدادات قبل أقل من مئة يوم على افتتاح البطولة في 23 يوليو بالحفاظ على التباعد الاجتماعي والقيود على الجماهير في الألعاب.

وتشير استطلاعات الرأي إلى عدم ترحيب اليابانيين بإقامة البطولة.

اليابان أولمبياد طوكيو

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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مسؤول ياباني: إلغاء الأولمبياد أمر وارد بسبب وضع "كورونا"
سبق

نقلت وكالة كيودو للأنباء عن مسؤول في الحزب الحاكم في اليابان اليوم الخميس أن إلغاء أولمبياد طوكيو أمر وارد لو أصبح وضع فيروس كورونا أكثر صعوبة.


وذكرت كيودو أن توشيهيرو نيكاي؛ الأمين العام للحزب الديمقراطي الليبرالي، قال في تصريحات تلفزيونية: إذا كانت حالات الإصابة بفيروس كورونا المتزايدة تعني "أنه من المستحيل فربما نستسلم للأمر".

وبحسب رويترز تعاني اليابان تحت وطأة زيادة الإصابات بعدوى كوفيد-19 بعد إنهاء الحكومة حالة الطوارئ في طوكيو، فيما سجلت أوساكا رقماً قياسياً في الإصابات.

وتضغط الحكومة لمواصلة الاستعدادات قبل أقل من مئة يوم على افتتاح البطولة في 23 يوليو بالحفاظ على التباعد الاجتماعي والقيود على الجماهير في الألعاب.

وتشير استطلاعات الرأي إلى عدم ترحيب اليابانيين بإقامة البطولة.

15 إبريل 2021 - 3 رمضان 1442
12:21 PM

مسؤول ياباني: إلغاء الأولمبياد أمر وارد بسبب وضع "كورونا"

بعد معاناة البلاد من وطأة زيادة الإصابات وأوساكا تسجل رقماً قياسياً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نقلت وكالة كيودو للأنباء عن مسؤول في الحزب الحاكم في اليابان اليوم الخميس أن إلغاء أولمبياد طوكيو أمر وارد لو أصبح وضع فيروس كورونا أكثر صعوبة.


وذكرت كيودو أن توشيهيرو نيكاي؛ الأمين العام للحزب الديمقراطي الليبرالي، قال في تصريحات تلفزيونية: إذا كانت حالات الإصابة بفيروس كورونا المتزايدة تعني "أنه من المستحيل فربما نستسلم للأمر".

وبحسب رويترز تعاني اليابان تحت وطأة زيادة الإصابات بعدوى كوفيد-19 بعد إنهاء الحكومة حالة الطوارئ في طوكيو، فيما سجلت أوساكا رقماً قياسياً في الإصابات.

وتضغط الحكومة لمواصلة الاستعدادات قبل أقل من مئة يوم على افتتاح البطولة في 23 يوليو بالحفاظ على التباعد الاجتماعي والقيود على الجماهير في الألعاب.

وتشير استطلاعات الرأي إلى عدم ترحيب اليابانيين بإقامة البطولة.

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