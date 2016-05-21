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كبار المسؤولين الأمريكيين يطلعون مجلسي الشيوخ والنواب على التطورات بشأن إيران

جاء بعد مطالبة أعضائهما بمزيد من المعلومات عن التوتر بين الدولتين

قال مساعدون في الكونجرس إن كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية سيطلعون مجلسي الشيوخ والنواب يوم غد الثلاثاء على التطورات بشأن إيران بعد مطالبة أعضائهما بمزيد من المعلومات عن التوتر بين الدولتين.

وأوضح المساعدون أن المتحدثين هم وزير الخارجية مايك بومبيو والقائم بعمل وزير الدفاع باتريك شاناهان ورئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد وممثل للمخابرات لم يذكر بالاسم.

وكان مساعدون في الكونجرس أعلنوا الأسبوع الماضي أن جلسة في مجلس الشيوخ تحددت يوم غد الثلاثاء لكن لم تتحدد بعد التفاصيل النهائية بشأن اجتماع مجلس النواب.

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كبار المسؤولين الأمريكيين يطلعون مجلسي الشيوخ والنواب على التطورات بشأن إيران
سبق

قال مساعدون في الكونجرس إن كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية سيطلعون مجلسي الشيوخ والنواب يوم غد الثلاثاء على التطورات بشأن إيران بعد مطالبة أعضائهما بمزيد من المعلومات عن التوتر بين الدولتين.

وأوضح المساعدون أن المتحدثين هم وزير الخارجية مايك بومبيو والقائم بعمل وزير الدفاع باتريك شاناهان ورئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد وممثل للمخابرات لم يذكر بالاسم.

وكان مساعدون في الكونجرس أعلنوا الأسبوع الماضي أن جلسة في مجلس الشيوخ تحددت يوم غد الثلاثاء لكن لم تتحدد بعد التفاصيل النهائية بشأن اجتماع مجلس النواب.

20 مايو 2019 - 15 رمضان 1440
09:26 PM

كبار المسؤولين الأمريكيين يطلعون مجلسي الشيوخ والنواب على التطورات بشأن إيران

جاء بعد مطالبة أعضائهما بمزيد من المعلومات عن التوتر بين الدولتين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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11,165

قال مساعدون في الكونجرس إن كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية سيطلعون مجلسي الشيوخ والنواب يوم غد الثلاثاء على التطورات بشأن إيران بعد مطالبة أعضائهما بمزيد من المعلومات عن التوتر بين الدولتين.

وأوضح المساعدون أن المتحدثين هم وزير الخارجية مايك بومبيو والقائم بعمل وزير الدفاع باتريك شاناهان ورئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد وممثل للمخابرات لم يذكر بالاسم.

وكان مساعدون في الكونجرس أعلنوا الأسبوع الماضي أن جلسة في مجلس الشيوخ تحددت يوم غد الثلاثاء لكن لم تتحدد بعد التفاصيل النهائية بشأن اجتماع مجلس النواب.

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