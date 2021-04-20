النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الطيران الإسرائيلي ينتهك الأجواء اللبنانية وقوات الاحتلال تعتقل خمسة مقدسيين

على علو منخفض فوق منطقة مرجعيون و"متوسط" فوق جزين وقضاء بنت جبيل

واصل الطيران الإسرائيلي انتهاكه لسيادة لبنان وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 بتنفيذها طلعات جوية مكثفة في مناطق عدة جنوب لبنان.
وأوضحت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية عن تحليق الطيران الإسرائيلي بشكل مكثف على علو منخفض فوق أجواء منطقة مرجعيون وعلى علو متوسط فوق كل من منطقة جزين وسماء القطاع الأوسط من قضاء بنت جبيل.

ومن جهة أخرى اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، خمسة مقدسيين خلال اقتحامها البلدة القديمة في القدس المحتلة، وبلدة الطور شرقاً.


وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس بأن مخـابرات الاحتلال وشرطته اقتحمت حارة السعدية في البلدة القديمة بالقدس، واعتقلت أربعة فلسطينيين، فيما اعتقلت الخامس من بلدة الطور شرق العاصمة المحتلة.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
الطيران الإسرائيلي ينتهك الأجواء اللبنانية وقوات الاحتلال تعتقل خمسة مقدسيين
سبق

واصل الطيران الإسرائيلي انتهاكه لسيادة لبنان وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 بتنفيذها طلعات جوية مكثفة في مناطق عدة جنوب لبنان.
وأوضحت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية عن تحليق الطيران الإسرائيلي بشكل مكثف على علو منخفض فوق أجواء منطقة مرجعيون وعلى علو متوسط فوق كل من منطقة جزين وسماء القطاع الأوسط من قضاء بنت جبيل.

ومن جهة أخرى اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، خمسة مقدسيين خلال اقتحامها البلدة القديمة في القدس المحتلة، وبلدة الطور شرقاً.


وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس بأن مخـابرات الاحتلال وشرطته اقتحمت حارة السعدية في البلدة القديمة بالقدس، واعتقلت أربعة فلسطينيين، فيما اعتقلت الخامس من بلدة الطور شرق العاصمة المحتلة.

20 إبريل 2021 - 8 رمضان 1442
12:38 PM

الطيران الإسرائيلي ينتهك الأجواء اللبنانية وقوات الاحتلال تعتقل خمسة مقدسيين

على علو منخفض فوق منطقة مرجعيون و"متوسط" فوق جزين وقضاء بنت جبيل

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - القدس
0
957

واصل الطيران الإسرائيلي انتهاكه لسيادة لبنان وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 بتنفيذها طلعات جوية مكثفة في مناطق عدة جنوب لبنان.
وأوضحت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية عن تحليق الطيران الإسرائيلي بشكل مكثف على علو منخفض فوق أجواء منطقة مرجعيون وعلى علو متوسط فوق كل من منطقة جزين وسماء القطاع الأوسط من قضاء بنت جبيل.

ومن جهة أخرى اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، خمسة مقدسيين خلال اقتحامها البلدة القديمة في القدس المحتلة، وبلدة الطور شرقاً.


وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس بأن مخـابرات الاحتلال وشرطته اقتحمت حارة السعدية في البلدة القديمة بالقدس، واعتقلت أربعة فلسطينيين، فيما اعتقلت الخامس من بلدة الطور شرق العاصمة المحتلة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,246
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,120
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,510
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,532

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة