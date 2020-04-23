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في ظل أزمة كورونا.. المرتفعات الجبلية لم تمنع "بر الريث" من الوصول للمحتاجين

مبادرة الجمعية تهدف لدعم كل الأسر المستفيدة بسلال غذائية صحية متكاملة

تواصل جمعية البر الخيرية بـ"الريث" بمنطقة جازان، توزيع السلال الغذائية على الأسر المحتاجة في جميع مراكز وقرى المحافظة، بما فيها الجبلية البعيدة والنائية، في ظل أزمة جائحة كورونا، وذلك تزامناً مع شهر رمضان المبارك.

وكانت الجمعية قد حرصت على حصر أكثر من 1383 أسرة من أجل تأمين المستلزمات الغذائية لها، وذلك ضمن مبادرة "حصاد العطاء" لشديدي الحاجة والأيتام وكبار السن والأرامل وغيرهم، والتي دشنها محافظ الريث؛ أحمد بن موسى أبو قرن.

من جهته، قدم مصعود يحيى السلمي رئيس مجلس إدارة جمعية "البر" بمحافظة الريث، شكره وتقديره للجميع، وقال إن هذه المبادرة تهدف إلى دعم كل الأسر المستفيدة بسلال غذائية صحية متكاملة.

وأضاف بأن هذا التكافل الاجتماعي يدعم كل الجهود التي تخفف من الآثار المترتبة على تداعيات فيروس كورنا المستجد.

وتابع: تأتي هذه المبادرة ضمن الجهود التي تبذلها الجهات الخيرية في السعودية، تماشياً مع جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين، للتخفيف من تداعيات آثار فيروس كورونا الجديد. وبرامج المبادرة سوف تكون مستمرة- بإذن الله- بمساندة الفريق التطوعي بالجمعية لخدمة المستفيدين في منازلهم وفق خطط وبرامج تنظم ذلك".

ودعا أهل البذل والعطاء إلى دعم برامج المبادرة مقدماً الشكر لمركز التنمية الاجتماعية بجازان على دعمه ومساندته للجمعية، ولمحافظ الريث ورئيس المركز على المتابعة المستمرة والتوجيهات الهادفة لخدمة المستفيدين من خدمات الجمعية، وللجهات المانحة والأفراد المتطوعين.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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في ظل أزمة كورونا.. المرتفعات الجبلية لم تمنع "بر الريث" من الوصول للمحتاجين
سبق

تواصل جمعية البر الخيرية بـ"الريث" بمنطقة جازان، توزيع السلال الغذائية على الأسر المحتاجة في جميع مراكز وقرى المحافظة، بما فيها الجبلية البعيدة والنائية، في ظل أزمة جائحة كورونا، وذلك تزامناً مع شهر رمضان المبارك.

وكانت الجمعية قد حرصت على حصر أكثر من 1383 أسرة من أجل تأمين المستلزمات الغذائية لها، وذلك ضمن مبادرة "حصاد العطاء" لشديدي الحاجة والأيتام وكبار السن والأرامل وغيرهم، والتي دشنها محافظ الريث؛ أحمد بن موسى أبو قرن.

من جهته، قدم مصعود يحيى السلمي رئيس مجلس إدارة جمعية "البر" بمحافظة الريث، شكره وتقديره للجميع، وقال إن هذه المبادرة تهدف إلى دعم كل الأسر المستفيدة بسلال غذائية صحية متكاملة.

وأضاف بأن هذا التكافل الاجتماعي يدعم كل الجهود التي تخفف من الآثار المترتبة على تداعيات فيروس كورنا المستجد.

وتابع: تأتي هذه المبادرة ضمن الجهود التي تبذلها الجهات الخيرية في السعودية، تماشياً مع جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين، للتخفيف من تداعيات آثار فيروس كورونا الجديد. وبرامج المبادرة سوف تكون مستمرة- بإذن الله- بمساندة الفريق التطوعي بالجمعية لخدمة المستفيدين في منازلهم وفق خطط وبرامج تنظم ذلك".

ودعا أهل البذل والعطاء إلى دعم برامج المبادرة مقدماً الشكر لمركز التنمية الاجتماعية بجازان على دعمه ومساندته للجمعية، ولمحافظ الريث ورئيس المركز على المتابعة المستمرة والتوجيهات الهادفة لخدمة المستفيدين من خدمات الجمعية، وللجهات المانحة والأفراد المتطوعين.

23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441
10:29 PM

في ظل أزمة كورونا.. المرتفعات الجبلية لم تمنع "بر الريث" من الوصول للمحتاجين

مبادرة الجمعية تهدف لدعم كل الأسر المستفيدة بسلال غذائية صحية متكاملة

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قاسم الخبراني - جازان
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تواصل جمعية البر الخيرية بـ"الريث" بمنطقة جازان، توزيع السلال الغذائية على الأسر المحتاجة في جميع مراكز وقرى المحافظة، بما فيها الجبلية البعيدة والنائية، في ظل أزمة جائحة كورونا، وذلك تزامناً مع شهر رمضان المبارك.

وكانت الجمعية قد حرصت على حصر أكثر من 1383 أسرة من أجل تأمين المستلزمات الغذائية لها، وذلك ضمن مبادرة "حصاد العطاء" لشديدي الحاجة والأيتام وكبار السن والأرامل وغيرهم، والتي دشنها محافظ الريث؛ أحمد بن موسى أبو قرن.

من جهته، قدم مصعود يحيى السلمي رئيس مجلس إدارة جمعية "البر" بمحافظة الريث، شكره وتقديره للجميع، وقال إن هذه المبادرة تهدف إلى دعم كل الأسر المستفيدة بسلال غذائية صحية متكاملة.

وأضاف بأن هذا التكافل الاجتماعي يدعم كل الجهود التي تخفف من الآثار المترتبة على تداعيات فيروس كورنا المستجد.

وتابع: تأتي هذه المبادرة ضمن الجهود التي تبذلها الجهات الخيرية في السعودية، تماشياً مع جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين، للتخفيف من تداعيات آثار فيروس كورونا الجديد. وبرامج المبادرة سوف تكون مستمرة- بإذن الله- بمساندة الفريق التطوعي بالجمعية لخدمة المستفيدين في منازلهم وفق خطط وبرامج تنظم ذلك".

ودعا أهل البذل والعطاء إلى دعم برامج المبادرة مقدماً الشكر لمركز التنمية الاجتماعية بجازان على دعمه ومساندته للجمعية، ولمحافظ الريث ورئيس المركز على المتابعة المستمرة والتوجيهات الهادفة لخدمة المستفيدين من خدمات الجمعية، وللجهات المانحة والأفراد المتطوعين.

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