تعليم جازان يعلن المدارس المطبقة للطفولة المبكرة

تشمل 46 مدرسة بجميع محافظات المنطقة

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، المدارس المطبقة للطفولة المبكرة بالمنطقة، والتي ستبدأ الدراسة بها مطلع العام الدراسي المقبل.

وشمل الإعلان أسماء 46 مدرسة بجميع محافظات المنطقة؛ وهي: "ابتدائية وروضة المنصورية، والابتدائية الأولى بإسكان الخارش، وروضة إسكان الخارش، وابتدائية عقدة الحكامية، والروضة الثالثة والابتدائية الثالثة بجازان، وابتدائية وروضة السهي، وابتدائية الجاضع، وروضة أسماء بنت أبي بكر، والابتدائية الثانية بفرسان، وروضة الخضراء الشمالية، وابتدائية الرد، وروضة حبيبة الأنصارية، وابتدائية القويعية، وابتدائية العشوة، وابتدائية راح الحجاجة، وابتدائية صيتة بنت عبد العزيز بالحصمة، وروضة آمنة بنت الحكم، والابتدائية الثانية بإسكان الحصمة، وابتدائية أسماء بنت زيد بقنبورة، وروضة أمية بنت أبي سفيان، وابتدائية وروضة الكواملة، والابتدائية الحادية عشرة، وروضة سمراء الأنصارية، والابتدائية الثانية بأبو عريش، وابتدائية ختب، وابتدائية خضراء الخلفة، والروضة الأولى بمزهرة، وابتدائية عيسان، وروضة صفية بنت عبد المطلب، وابتدائية ديحمة، وابتدائية أسماء بنت الحارث، وابتدائية الدريعية، وروضة هند بنت أبي طالب، وابتدائية وروضة الريان، وابتدائية اللقية، وروضة ولادة بنت العباس، وابتدائية العقلة، وابتدائية الطمحة، وروضة نوف بنت عبد العزيز، وابتدائية السادلية، وروضة سلافة بنت البراء، والروضة الخامسة بجازان، وابتدائية الجروب، والابتدائية الثانية بالعارضة، وروضة ليلى القرشية، وابتدائية البيض الأعلى، وابتدائية الأساملة "بنين"، وابتدائية رمادة خلب، وروضة العميرية، وابتدائية صفوة "بنين"، وابتدائية مجعر، وابتدائية مريم الأنصارية، وروضة السقيد، وابتدائية المقالي، والابتدائية السابعة بجازان، والروضة السادسة، وابتدائية الخمس، وابتدائية الواصلي "بنين"، وابتدائية خبت سعيد، وروضة حبيبة بنت سهل".

وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة جازان المكلف، ياسر بن فتح الدين دويري؛ أن مدارس الطفولة المبكرة هي المدارس التي تضم الفئة العمرية من 4 سنوات إلى 9 سنوات.

وأضاف أن الإدارة حرصت على أن تكون المدارس المعتمدة لمرحلة الطفولة المبكرة موزعة بين محافظات المنطقة؛ لضمان استفادة الجميع منها؛ حيث تشكل هذه المدارس فرصة لرفع نسبة الالتحاق برياض الأطفال ورفع كفاءة استخدام المباني المدرسية، وردم الفجوة في التدريس بين رياض الأطفال والصفوف الأولية.

وبيّن أن تعليم جازان يعمل حاليًا بشكل متواصل من خلال الإدارات ذات العلاقة لضمان الجاهزية القصوى لهذه المدارس؛ لتؤدي الدور المنوط بها على الوجه الأكمل؛ تحقيقاً لاستراتيجية وزارة التعليم المتوافقة مع رؤية المملكة 2030، مقدماً شكره لجميع فرق العمل المشرفة على هذه المدارس.

من جانبها قالت المساعدة للشؤون التعليمية، رحاب بنت زيلعي مسلم: إن مرحلة الطفولة تمثل أهمية كبيرة في إكساب الطفل المهارات والمعارف والقيم؛ حيث تشكل المرحلة الأهم في حياته.

وأضافت أن إدارة رياض الأطفال بتعليم جازان في إطار حملتها التعريفية بالطفولة المبكرة؛ نفذت عددًا من الملتقيات التعريفية في جميع مكاتب التعليم خلال فترة التدريب الصيفي لتكوين صورة واضحة عن الطفولة المبكرة لدى المجتمع المحلي وأهدافها، وللإجابة عن جميع الأسئلة في أذهان الأمهات عن المرحلة وأهميتها، مثمنة جميع الجهود المقدمة في سبيل تقديم أفضل الخدمات التعليمية لأبناء وبنات المنطقة.