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"الذيابي" يعفو عن المتسبب بوفاة أحد أفراد عائلته في حادث مروري

وقع قبل 15 يومًا.. وشهد إصابات متفاوتة

عفا "زبار بن شافي الذيابي" عن شخص تسبب في وقوع حادث مروري أليم لعائلة ابنه، راح ضحيته طفلة تبلغ من العمر عشر سنوات، والتي توفيت في موقع الحادث الذي شهده كوبري عشيرة شمال محافظة الطائف قبل نحو 15 يومًا، وتم العفو اليوم لوجه الله تعالى في منزل والد السائق المُتضرر من الحادث وعائلته.

الحادث كان تصادمًا مروريًا بين مركبتين كان يركب إحداهما "ساري بن زبار الذيابي" الآتي من الطائف متجهًا نحو قرية الغيثاء شمال المحافظة 150كم، والذي تعرض لإصابات ما بين كسر في الساق ومشاكل باطنية، ومعه زوجته التي أُصيبت هي الأخرى ونومت بالمستشفى لحين خروجها بصحة جيدة، كما كان برفقتهما اثنتان من بناته إحداهما توفيت، فيما أصيب ابنه الصغير بكسر في الفخذ وغادر المستشفى ولله الحمد.

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"الذيابي" يعفو عن المتسبب بوفاة أحد أفراد عائلته في حادث مروري
سبق

عفا "زبار بن شافي الذيابي" عن شخص تسبب في وقوع حادث مروري أليم لعائلة ابنه، راح ضحيته طفلة تبلغ من العمر عشر سنوات، والتي توفيت في موقع الحادث الذي شهده كوبري عشيرة شمال محافظة الطائف قبل نحو 15 يومًا، وتم العفو اليوم لوجه الله تعالى في منزل والد السائق المُتضرر من الحادث وعائلته.

الحادث كان تصادمًا مروريًا بين مركبتين كان يركب إحداهما "ساري بن زبار الذيابي" الآتي من الطائف متجهًا نحو قرية الغيثاء شمال المحافظة 150كم، والذي تعرض لإصابات ما بين كسر في الساق ومشاكل باطنية، ومعه زوجته التي أُصيبت هي الأخرى ونومت بالمستشفى لحين خروجها بصحة جيدة، كما كان برفقتهما اثنتان من بناته إحداهما توفيت، فيما أصيب ابنه الصغير بكسر في الفخذ وغادر المستشفى ولله الحمد.

26 نوفمبر 2019 - 29 ربيع الأول 1441
10:53 PM

"الذيابي" يعفو عن المتسبب بوفاة أحد أفراد عائلته في حادث مروري

وقع قبل 15 يومًا.. وشهد إصابات متفاوتة

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فهد العتيبي - الطائف
4
13,960

عفا "زبار بن شافي الذيابي" عن شخص تسبب في وقوع حادث مروري أليم لعائلة ابنه، راح ضحيته طفلة تبلغ من العمر عشر سنوات، والتي توفيت في موقع الحادث الذي شهده كوبري عشيرة شمال محافظة الطائف قبل نحو 15 يومًا، وتم العفو اليوم لوجه الله تعالى في منزل والد السائق المُتضرر من الحادث وعائلته.

الحادث كان تصادمًا مروريًا بين مركبتين كان يركب إحداهما "ساري بن زبار الذيابي" الآتي من الطائف متجهًا نحو قرية الغيثاء شمال المحافظة 150كم، والذي تعرض لإصابات ما بين كسر في الساق ومشاكل باطنية، ومعه زوجته التي أُصيبت هي الأخرى ونومت بالمستشفى لحين خروجها بصحة جيدة، كما كان برفقتهما اثنتان من بناته إحداهما توفيت، فيما أصيب ابنه الصغير بكسر في الفخذ وغادر المستشفى ولله الحمد.

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