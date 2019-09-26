النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ريشة طلاب الطائف تترجم حبهم للوطن.. والأخضر يُزيّن رسوماتهم

أفرغوا أفكارهم ومواهبهم حسب إمكانياتهم.. "الوطن في رسمة"

أفرغت إمكانات ومواهب الطلاب والطالبات بمدارس التعليم في الطائف، الكثير من التعبيرات الفنية من خلال لوحات امتزجت ألوانها بحب الوطن، وأبرزت تلك الريشة الفاعلة "الوطن في رسمة"؛ من خلال إبداعات حاكت عقول الأطفال وداعبتها حتى خرج ذلك الفن الوطني الذي ترجم انتماءهم وحبهم لهذه الأرض؛ في حين كان لونهم الأخضر يكسو تلك اللوحات ويزيدها تألقًا كشعار الوطن الجميل الذي يعطي فرحًا وطمأنينة وأمانًا في ظل قيادة الملك "سلمان".
وكما أن هناك الكثير من المشاعر لا تقال ولا تكتب، لكنها تفيض من ريشة فنان أو طفل، تمزجها الألوان، وتخرج لتمتع العين، في حب الوطن؛ كانت التعابير التي أفرغتها أفكارهم؛ حيث لم يقتصر ذلك فقط على المواطنين منهم؛ بل تجاوز ذلك وظهر الإبداع في حب الوطن عن طريق "المقيمين" الذين قدّموا ملحمةً فنية وطنية أكدوا من خلالها أنهم تعلموا الانتماء إلى الأوطان التي أحسوا فيها بوطنية الانتماء، ليست جواز سفر فقط؛ بل الانتماء هو الأمان، فهم أبدعوا ومزجوا ذلك الحب للوطن في ترجمة فنية أبهروا بها الأعين التي شهدت، وزينوا بها المشاعر التي أطلقت نفسها فنًّا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
ريشة طلاب الطائف تترجم حبهم للوطن.. والأخضر يُزيّن رسوماتهم
سبق

أفرغت إمكانات ومواهب الطلاب والطالبات بمدارس التعليم في الطائف، الكثير من التعبيرات الفنية من خلال لوحات امتزجت ألوانها بحب الوطن، وأبرزت تلك الريشة الفاعلة "الوطن في رسمة"؛ من خلال إبداعات حاكت عقول الأطفال وداعبتها حتى خرج ذلك الفن الوطني الذي ترجم انتماءهم وحبهم لهذه الأرض؛ في حين كان لونهم الأخضر يكسو تلك اللوحات ويزيدها تألقًا كشعار الوطن الجميل الذي يعطي فرحًا وطمأنينة وأمانًا في ظل قيادة الملك "سلمان".
وكما أن هناك الكثير من المشاعر لا تقال ولا تكتب، لكنها تفيض من ريشة فنان أو طفل، تمزجها الألوان، وتخرج لتمتع العين، في حب الوطن؛ كانت التعابير التي أفرغتها أفكارهم؛ حيث لم يقتصر ذلك فقط على المواطنين منهم؛ بل تجاوز ذلك وظهر الإبداع في حب الوطن عن طريق "المقيمين" الذين قدّموا ملحمةً فنية وطنية أكدوا من خلالها أنهم تعلموا الانتماء إلى الأوطان التي أحسوا فيها بوطنية الانتماء، ليست جواز سفر فقط؛ بل الانتماء هو الأمان، فهم أبدعوا ومزجوا ذلك الحب للوطن في ترجمة فنية أبهروا بها الأعين التي شهدت، وزينوا بها المشاعر التي أطلقت نفسها فنًّا.

26 سبتمبر 2019 - 27 محرّم 1441
12:28 PM

ريشة طلاب الطائف تترجم حبهم للوطن.. والأخضر يُزيّن رسوماتهم

أفرغوا أفكارهم ومواهبهم حسب إمكانياتهم.. "الوطن في رسمة"

A A A
فهد العتيبي - الطائف
0
23

أفرغت إمكانات ومواهب الطلاب والطالبات بمدارس التعليم في الطائف، الكثير من التعبيرات الفنية من خلال لوحات امتزجت ألوانها بحب الوطن، وأبرزت تلك الريشة الفاعلة "الوطن في رسمة"؛ من خلال إبداعات حاكت عقول الأطفال وداعبتها حتى خرج ذلك الفن الوطني الذي ترجم انتماءهم وحبهم لهذه الأرض؛ في حين كان لونهم الأخضر يكسو تلك اللوحات ويزيدها تألقًا كشعار الوطن الجميل الذي يعطي فرحًا وطمأنينة وأمانًا في ظل قيادة الملك "سلمان".
وكما أن هناك الكثير من المشاعر لا تقال ولا تكتب، لكنها تفيض من ريشة فنان أو طفل، تمزجها الألوان، وتخرج لتمتع العين، في حب الوطن؛ كانت التعابير التي أفرغتها أفكارهم؛ حيث لم يقتصر ذلك فقط على المواطنين منهم؛ بل تجاوز ذلك وظهر الإبداع في حب الوطن عن طريق "المقيمين" الذين قدّموا ملحمةً فنية وطنية أكدوا من خلالها أنهم تعلموا الانتماء إلى الأوطان التي أحسوا فيها بوطنية الانتماء، ليست جواز سفر فقط؛ بل الانتماء هو الأمان، فهم أبدعوا ومزجوا ذلك الحب للوطن في ترجمة فنية أبهروا بها الأعين التي شهدت، وزينوا بها المشاعر التي أطلقت نفسها فنًّا.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,053
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,169
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,167
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,744

كاريكاتير

اليوم الوطني السعودي 89 .. طيب على طيب

المقالات

يوم الوطن.. استشراف المستقبل

يوم الوطن.. استشراف المستقبل

عبدالله بن خميس العمري
هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

عبدالغني الشيخ
المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

يحيى فقيهي
ملك وسيرة

ملك وسيرة

يحيى رفاعي
وطن القمة والهمة بنبض

وطن القمة والهمة بنبض

مساعد السعيد
كيف نحتفل بيوم الوطن؟

كيف نحتفل بيوم الوطن؟

ماجد البريكان
اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة

اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة

خالد الشبانة
اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن

اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن

حواء القرني
تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي

تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي

محمد المنيع
إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة