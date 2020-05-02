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مخاوف "كورونا" تدفع الصين إلى إنتاج سيارات مكافحة للفيروسات

تحتوي على أزرار ووحدات تحكم ذات طلاء مضاد للجراثيم

ذكرت شبكة "سكاي نيوز البريطانية"، أن شركات صناعة السيارات الصينية بدأت بتصنيع سيارات تتمتع بمزايا مكافحة الفيروسات والجراثيم، بعد تزايد المخاوف من تفشي فيروس "كورونا" المستجد، حسب ما أوردت "سبوتنيك" اليوم (السبت).

وأوضحت "سكاي نيوز البريطانية"، أن شركة "جيلي" الشهيرة بمشروع قيمته 52 مليون دولار تحت اسم "مشروع السيارة الصحية"، تعد بالعديد من المزايا الجديدة التي تهدف إلى حماية الركاب من الفيروسات والبكتيريا، من خلال منع دخول الجزيئات الدقيقة إلى المركبة، مما قد يحمي السائقين والركاب من أي مواد ضارة.

وأضافت أن السيارة ستحتوي على أزرار ووحدات تحكم ذات طلاء مضاد للفيروسات ومرشحات هواء قوية مع ضوء الأشعة فوق البنفسجية لتعقيم الهواء.

وأشارت الشبكة إلى أن "جيلي" تطور مواد مضادة للميكروبات للحفاظ على أدوات التحكم في السيارة ومقابض الأبواب خالية من البكتيريا والفيروسات.

فيروس كورونا الجديد

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مخاوف "كورونا" تدفع الصين إلى إنتاج سيارات مكافحة للفيروسات
سبق

ذكرت شبكة "سكاي نيوز البريطانية"، أن شركات صناعة السيارات الصينية بدأت بتصنيع سيارات تتمتع بمزايا مكافحة الفيروسات والجراثيم، بعد تزايد المخاوف من تفشي فيروس "كورونا" المستجد، حسب ما أوردت "سبوتنيك" اليوم (السبت).

وأوضحت "سكاي نيوز البريطانية"، أن شركة "جيلي" الشهيرة بمشروع قيمته 52 مليون دولار تحت اسم "مشروع السيارة الصحية"، تعد بالعديد من المزايا الجديدة التي تهدف إلى حماية الركاب من الفيروسات والبكتيريا، من خلال منع دخول الجزيئات الدقيقة إلى المركبة، مما قد يحمي السائقين والركاب من أي مواد ضارة.

وأضافت أن السيارة ستحتوي على أزرار ووحدات تحكم ذات طلاء مضاد للفيروسات ومرشحات هواء قوية مع ضوء الأشعة فوق البنفسجية لتعقيم الهواء.

وأشارت الشبكة إلى أن "جيلي" تطور مواد مضادة للميكروبات للحفاظ على أدوات التحكم في السيارة ومقابض الأبواب خالية من البكتيريا والفيروسات.

02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441
03:34 PM

مخاوف "كورونا" تدفع الصين إلى إنتاج سيارات مكافحة للفيروسات

تحتوي على أزرار ووحدات تحكم ذات طلاء مضاد للجراثيم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت شبكة "سكاي نيوز البريطانية"، أن شركات صناعة السيارات الصينية بدأت بتصنيع سيارات تتمتع بمزايا مكافحة الفيروسات والجراثيم، بعد تزايد المخاوف من تفشي فيروس "كورونا" المستجد، حسب ما أوردت "سبوتنيك" اليوم (السبت).

وأوضحت "سكاي نيوز البريطانية"، أن شركة "جيلي" الشهيرة بمشروع قيمته 52 مليون دولار تحت اسم "مشروع السيارة الصحية"، تعد بالعديد من المزايا الجديدة التي تهدف إلى حماية الركاب من الفيروسات والبكتيريا، من خلال منع دخول الجزيئات الدقيقة إلى المركبة، مما قد يحمي السائقين والركاب من أي مواد ضارة.

وأضافت أن السيارة ستحتوي على أزرار ووحدات تحكم ذات طلاء مضاد للفيروسات ومرشحات هواء قوية مع ضوء الأشعة فوق البنفسجية لتعقيم الهواء.

وأشارت الشبكة إلى أن "جيلي" تطور مواد مضادة للميكروبات للحفاظ على أدوات التحكم في السيارة ومقابض الأبواب خالية من البكتيريا والفيروسات.

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