وأوضحت الصحة الكويتية اليوم في بيان أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 177701، في حين بلغ عدد الوفيات المسجلة حتى اليوم 950.

الكويت تسجل 798 إصابة جديدة بكورونا و5 وفيات وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-02-14 سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية 798 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و5 وفيات. وأوضحت الصحة الكويتية اليوم في بيان أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 177701، في حين بلغ عدد الوفيات المسجلة حتى اليوم 950.



14 فبراير 2021 - 2 رجب 1442 11:00 PM

الكويت تسجل 798 إصابة جديدة بكورونا و5 وفيات إجمالي الإصابات بلغ 177701 والوفيات 950 شخصًا





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سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية 798 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و5 وفيات.

وأوضحت الصحة الكويتية اليوم في بيان أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 177701، في حين بلغ عدد الوفيات المسجلة حتى اليوم 950.

