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الكويت تسجل 798 إصابة جديدة بكورونا و5 وفيات

إجمالي الإصابات بلغ 177701 والوفيات 950 شخصًا

سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية 798 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و5 وفيات.

وأوضحت الصحة الكويتية اليوم في بيان أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 177701، في حين بلغ عدد الوفيات المسجلة حتى اليوم 950.

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الكويت تسجل 798 إصابة جديدة بكورونا و5 وفيات
سبق

سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية 798 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و5 وفيات.

وأوضحت الصحة الكويتية اليوم في بيان أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 177701، في حين بلغ عدد الوفيات المسجلة حتى اليوم 950.

14 فبراير 2021 - 2 رجب 1442
11:00 PM

الكويت تسجل 798 إصابة جديدة بكورونا و5 وفيات

إجمالي الإصابات بلغ 177701 والوفيات 950 شخصًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية 798 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و5 وفيات.

وأوضحت الصحة الكويتية اليوم في بيان أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 177701، في حين بلغ عدد الوفيات المسجلة حتى اليوم 950.

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