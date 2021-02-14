الكويت تسجل 798 إصابة جديدة بكورونا و5 وفيات

سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية 798 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و5 وفيات.
وأوضحت الصحة الكويتية اليوم في بيان أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 177701، في حين بلغ عدد الوفيات المسجلة حتى اليوم 950.
سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية 798 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و5 وفيات.
وأوضحت الصحة الكويتية اليوم في بيان أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 177701، في حين بلغ عدد الوفيات المسجلة حتى اليوم 950.
سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية 798 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و5 وفيات.
وأوضحت الصحة الكويتية اليوم في بيان أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 177701، في حين بلغ عدد الوفيات المسجلة حتى اليوم 950.
سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية 798 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و5 وفيات.
وأوضحت الصحة الكويتية اليوم في بيان أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 177701، في حين بلغ عدد الوفيات المسجلة حتى اليوم 950.