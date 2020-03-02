أمير الرياض يستقبل محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة

ناقشا استراتيجية ومنهجية إدارة الأصول

استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم، محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة، إحسان بن عباس بافقيه.

واستعرض "بافقيه"، خلال اللقاء، استراتيجية الهيئة العامة لعقارات الدولة ومنهجيتها في إدارة الأصول العقارية للدولة.

وأطلع "بافقيه"، أمير الرياض على عرض تضمّن الأهداف الاستراتيجية للهيئة والركائز الأربع التي بنيت عليها الاستراتيجية وهي "الحماية والإنتاجية والكفاءة والجودة".

وثمّن أمير المنطقة، خلال اللقاء، جهود الهيئة لخدمة الوطن والمواطن، بما يحقق الأهداف المرجوة.

يُذكر أن الهيئة العامة لعقارات الدولة تأسست عام 1439هـ، وترتبط تنظيميًا برئيس مجلس الوزراء، وتهدف إلى تنظيم ما يتصل بشؤون عقارات الدولة وحمايتها والمحافظة عليها، وكيفية التصرف بها واستغلالها واستخدامها واستثمارها بالشكل الأمثل، والإشراف عليها وتوحيد رسم سياساتها.