النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمير الرياض يستقبل محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة

ناقشا استراتيجية ومنهجية إدارة الأصول

استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم، محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة، إحسان بن عباس بافقيه.

واستعرض "بافقيه"، خلال اللقاء، استراتيجية الهيئة العامة لعقارات الدولة ومنهجيتها في إدارة الأصول العقارية للدولة.

وأطلع "بافقيه"، أمير الرياض على عرض تضمّن الأهداف الاستراتيجية للهيئة والركائز الأربع التي بنيت عليها الاستراتيجية وهي "الحماية والإنتاجية والكفاءة والجودة".

وثمّن أمير المنطقة، خلال اللقاء، جهود الهيئة لخدمة الوطن والمواطن، بما يحقق الأهداف المرجوة.

يُذكر أن الهيئة العامة لعقارات الدولة تأسست عام 1439هـ، وترتبط تنظيميًا برئيس مجلس الوزراء، وتهدف إلى تنظيم ما يتصل بشؤون عقارات الدولة وحمايتها والمحافظة عليها، وكيفية التصرف بها واستغلالها واستخدامها واستثمارها بالشكل الأمثل، والإشراف عليها وتوحيد رسم سياساتها.

أمير الرياض محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمير الرياض يستقبل محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة
سبق

استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم، محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة، إحسان بن عباس بافقيه.

واستعرض "بافقيه"، خلال اللقاء، استراتيجية الهيئة العامة لعقارات الدولة ومنهجيتها في إدارة الأصول العقارية للدولة.

وأطلع "بافقيه"، أمير الرياض على عرض تضمّن الأهداف الاستراتيجية للهيئة والركائز الأربع التي بنيت عليها الاستراتيجية وهي "الحماية والإنتاجية والكفاءة والجودة".

وثمّن أمير المنطقة، خلال اللقاء، جهود الهيئة لخدمة الوطن والمواطن، بما يحقق الأهداف المرجوة.

يُذكر أن الهيئة العامة لعقارات الدولة تأسست عام 1439هـ، وترتبط تنظيميًا برئيس مجلس الوزراء، وتهدف إلى تنظيم ما يتصل بشؤون عقارات الدولة وحمايتها والمحافظة عليها، وكيفية التصرف بها واستغلالها واستخدامها واستثمارها بالشكل الأمثل، والإشراف عليها وتوحيد رسم سياساتها.

02 مارس 2020 - 7 رجب 1441
04:40 PM

أمير الرياض يستقبل محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة

ناقشا استراتيجية ومنهجية إدارة الأصول

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
316

استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم، محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة، إحسان بن عباس بافقيه.

واستعرض "بافقيه"، خلال اللقاء، استراتيجية الهيئة العامة لعقارات الدولة ومنهجيتها في إدارة الأصول العقارية للدولة.

وأطلع "بافقيه"، أمير الرياض على عرض تضمّن الأهداف الاستراتيجية للهيئة والركائز الأربع التي بنيت عليها الاستراتيجية وهي "الحماية والإنتاجية والكفاءة والجودة".

وثمّن أمير المنطقة، خلال اللقاء، جهود الهيئة لخدمة الوطن والمواطن، بما يحقق الأهداف المرجوة.

يُذكر أن الهيئة العامة لعقارات الدولة تأسست عام 1439هـ، وترتبط تنظيميًا برئيس مجلس الوزراء، وتهدف إلى تنظيم ما يتصل بشؤون عقارات الدولة وحمايتها والمحافظة عليها، وكيفية التصرف بها واستغلالها واستخدامها واستثمارها بالشكل الأمثل، والإشراف عليها وتوحيد رسم سياساتها.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,932
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,642
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,842
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,067

كاريكاتير

"بأمر ولي العهد نقل طرق الرياض إلى العالمية"

المقالات

اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

عبدالرحمن المرشد
حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

محمد عمير الغامدي
يد التغيير تصل للعقار

يد التغيير تصل للعقار

سارة عفتان
ما لي خلق أفكّر ..

ما لي خلق أفكّر ..

مها عبدالله الحقباني
المملكة والريادة في الغاز

المملكة والريادة في الغاز

ماجد البريكان
تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

عبدالغني الشيخ
شموخ الانحناء

شموخ الانحناء

ساير المنيعي
زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

جمعان الكرت
الرحلة إلى وظيفة الأحلام

الرحلة إلى وظيفة الأحلام

عبدالغني الشيخ
الاتحاد والهلال...!

الاتحاد والهلال...!

صالح المسلّم

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة