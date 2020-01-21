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الصين تعلن رابع حالة وفاة بسلالة شبيه فيروس كورونا

قالت: لرجل يبلغ من العمر 89 عاماً ظهرت عليه أعراض المرض

تُوفي شخص رابع بالالتهاب الرئوي في مدينة ووهان بوسط البلاد، وذلك بعد ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا.

وقالت اللجنة الصحية في ووهان، في بيان، إن الرجل البالغ من العمر 89 عاماً ظهرت عليه أعراض المرض في 13 يناير، ونُقل إلى مستشفى بعدها بخمسة أيام إثر معاناته من صعوبات شديدة في التنفس.

وفي بيان منفصل، ذكرت اللجنة أن 15 موظفاً بالقطاع الصحي بالمدينة أُصيبوا بالالتهاب الرئوي؛ مشيرة إلى أن أحدهم يرقد في حالة حرجة.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز" ظهر المرض في ووهان وانتقل إلى عدة مدن أخرى؛ منها العاصمة بكين وشنغهاي، وجرى الإعلان عن رصد أربع حالات خارج حدود الصين في كوريا الجنوبية وتايلاند واليابان.

وذكر التلفزيون الرسمي، أن السلطات أكّدت وجود 217 حالة إصابة في المُجمل حتى مساء الإثنين منها 198 حالة في ووهان.

وكانت القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في قوانجو بجمهورية الصين الشعبية، قد دعت المواطنين الزائرين والمقيمين كافة في الصين، إلى اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة للوقاية من عدوى فيروس جديد شبيه بكورونا، كان قد أُعلن تسجيل عدد من حالات الإصابة به أخيراً في الصين.

الصين الفيروس الغامض

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الصين تعلن رابع حالة وفاة بسلالة شبيه فيروس كورونا
سبق

تُوفي شخص رابع بالالتهاب الرئوي في مدينة ووهان بوسط البلاد، وذلك بعد ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا.

وقالت اللجنة الصحية في ووهان، في بيان، إن الرجل البالغ من العمر 89 عاماً ظهرت عليه أعراض المرض في 13 يناير، ونُقل إلى مستشفى بعدها بخمسة أيام إثر معاناته من صعوبات شديدة في التنفس.

وفي بيان منفصل، ذكرت اللجنة أن 15 موظفاً بالقطاع الصحي بالمدينة أُصيبوا بالالتهاب الرئوي؛ مشيرة إلى أن أحدهم يرقد في حالة حرجة.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز" ظهر المرض في ووهان وانتقل إلى عدة مدن أخرى؛ منها العاصمة بكين وشنغهاي، وجرى الإعلان عن رصد أربع حالات خارج حدود الصين في كوريا الجنوبية وتايلاند واليابان.

وذكر التلفزيون الرسمي، أن السلطات أكّدت وجود 217 حالة إصابة في المُجمل حتى مساء الإثنين منها 198 حالة في ووهان.

وكانت القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في قوانجو بجمهورية الصين الشعبية، قد دعت المواطنين الزائرين والمقيمين كافة في الصين، إلى اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة للوقاية من عدوى فيروس جديد شبيه بكورونا، كان قد أُعلن تسجيل عدد من حالات الإصابة به أخيراً في الصين.

21 يناير 2020 - 26 جمادى الأول 1441
08:53 AM

الصين تعلن رابع حالة وفاة بسلالة شبيه فيروس كورونا

قالت: لرجل يبلغ من العمر 89 عاماً ظهرت عليه أعراض المرض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تُوفي شخص رابع بالالتهاب الرئوي في مدينة ووهان بوسط البلاد، وذلك بعد ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا.

وقالت اللجنة الصحية في ووهان، في بيان، إن الرجل البالغ من العمر 89 عاماً ظهرت عليه أعراض المرض في 13 يناير، ونُقل إلى مستشفى بعدها بخمسة أيام إثر معاناته من صعوبات شديدة في التنفس.

وفي بيان منفصل، ذكرت اللجنة أن 15 موظفاً بالقطاع الصحي بالمدينة أُصيبوا بالالتهاب الرئوي؛ مشيرة إلى أن أحدهم يرقد في حالة حرجة.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز" ظهر المرض في ووهان وانتقل إلى عدة مدن أخرى؛ منها العاصمة بكين وشنغهاي، وجرى الإعلان عن رصد أربع حالات خارج حدود الصين في كوريا الجنوبية وتايلاند واليابان.

وذكر التلفزيون الرسمي، أن السلطات أكّدت وجود 217 حالة إصابة في المُجمل حتى مساء الإثنين منها 198 حالة في ووهان.

وكانت القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في قوانجو بجمهورية الصين الشعبية، قد دعت المواطنين الزائرين والمقيمين كافة في الصين، إلى اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة للوقاية من عدوى فيروس جديد شبيه بكورونا، كان قد أُعلن تسجيل عدد من حالات الإصابة به أخيراً في الصين.

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