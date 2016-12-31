"الصحة" تعلن عن ٦٠٠ وظيفة هندسية وتقنية للسعوديين

قالت: التقديم يبدأ اليوم ولمدة 10 أيام في عدة تخصصات

أعلنت وزارة الصحة، عن توفر (٦٠٠) وظيفة هندسية وتقنية للسعوديين فقط؛ على أن يكون التقديم بدءًا من اليوم الخميس، ولمدة عشرة أيام.

وأضافت الوزارة: التقديم يكون من خلال بوابة التوظيف؛ مشيرة إلى أن التخصصات هي: (هندسة كهربية- هندسة ميكانيكيةـ حاسب آلي- تقنية معلومات- أمن المعلومات- شبكات- برمجة).