شاهد كيف أصبح الطفل اليمني "رواف" الذي تكفّل ولي العهد بعلاجه

أصيب بورم خبيث بعينه.. ووالده ناشد عبر "سبق" علاجه بالمملكة

تماثل الطفل اليمني رواف جابر آل عوفان للشفاء؛ حيث تم استئصال ورم عينه بالكامل، بعد أن كان الخبيث يهدد حياته.

وفي التفاصيل: يستكمل الطفل "رواف" علاجه في أحد المستشفيات المتخصصة بالسعودية، على نفقة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

ورفع جابر آل عوفان - والد الطفل رواف - شكره وتقديره لولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ لتكفله بعلاج طفله، وتذليل كافة العقبات حتى وصوله للمملكة، بعد أن تم نقله من اليمن، كما قدّم شكره للسفير السعودي في اليمن، وجميع من سهّل علاج طفله.

واعتبر "آل عوفان" أن ما قدّمته السعودية لطفله هو امتداد لاهتمامها بالشعب اليمني، وتقديمها للعمل الإنساني في اليمن، وتلمسها لحاجة الشعوب العربية والإسلامية، والتي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين جُل اهتمامها.

وعن الخدمات الصحية قال "آل عوفان": وجدنا اهتمامًا ملموسًا وعناية فائقة، وتعاملًا راقيًا من جميع أفراد الطاقم الطبي.

ونشرت "سبق" معاناة الطفل "رواف" في الرابع من شهر مايو الماضي، وبعد ساعات من نشر المعاناة وجَّه ولي العهد بنقله إلى السعودية، وتكفُّله بعلاجه الكامل على نفقته الخاصة؛ حيث كان مصابًا بالورم الخبيث منذ ولادته، بعد أن سبَّب له الحبل السري اختناقًا بعد التوائه على رقبته، وأُصيب بسوائل في جسمه، وأُصيب بضمور في الدماغ، وتدهورت صحته حتى أُصيب بورم في عينه؛ وهو ما سبَّب له السرطان؛ وفَقَد على إثره عينه اليمنى.