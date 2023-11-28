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ميليشيات إيرانية في سوريا تنقل أسلحة وذخائر من دير الزور إلى بادية الرقة

بينها صواريخ متوسطة المدى

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم (الأحد)، أن ميليشيات إيرانية عمدت إلى استقدام شاحنات إلى منطقة آثار الشبلي ببادية الميادين في ريف دير الزور الشرقي.

وأضاف المرصد أن الميليشيات شرعت في تحميل الشاحنات بأسلحة وذخائر بعضها صواريخ إيرانية الصنع متوسطة المدى، من مخازن السلاح الموجودة في تلك المنطقة.

وبين أن الشاحنات توجهت في ظل حراسة من الميليشيات إلى مواقعهم ونقاط تمركزهم في معدان ضمن بادية الرقة.

وأشار المرصد إلى أن تحرك الميليشيات يأتي بعد الاستهدافات المكثفة التي تعرضت لها في الآونة الأخيرة.

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ميليشيات إيرانية في سوريا تنقل أسلحة وذخائر من دير الزور إلى بادية الرقة
سبق

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم (الأحد)، أن ميليشيات إيرانية عمدت إلى استقدام شاحنات إلى منطقة آثار الشبلي ببادية الميادين في ريف دير الزور الشرقي.

وأضاف المرصد أن الميليشيات شرعت في تحميل الشاحنات بأسلحة وذخائر بعضها صواريخ إيرانية الصنع متوسطة المدى، من مخازن السلاح الموجودة في تلك المنطقة.

وبين أن الشاحنات توجهت في ظل حراسة من الميليشيات إلى مواقعهم ونقاط تمركزهم في معدان ضمن بادية الرقة.

وأشار المرصد إلى أن تحرك الميليشيات يأتي بعد الاستهدافات المكثفة التي تعرضت لها في الآونة الأخيرة.

28 نوفمبر 2021 - 23 ربيع الآخر 1443
03:23 PM

ميليشيات إيرانية في سوريا تنقل أسلحة وذخائر من دير الزور إلى بادية الرقة

بينها صواريخ متوسطة المدى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم (الأحد)، أن ميليشيات إيرانية عمدت إلى استقدام شاحنات إلى منطقة آثار الشبلي ببادية الميادين في ريف دير الزور الشرقي.

وأضاف المرصد أن الميليشيات شرعت في تحميل الشاحنات بأسلحة وذخائر بعضها صواريخ إيرانية الصنع متوسطة المدى، من مخازن السلاح الموجودة في تلك المنطقة.

وبين أن الشاحنات توجهت في ظل حراسة من الميليشيات إلى مواقعهم ونقاط تمركزهم في معدان ضمن بادية الرقة.

وأشار المرصد إلى أن تحرك الميليشيات يأتي بعد الاستهدافات المكثفة التي تعرضت لها في الآونة الأخيرة.

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