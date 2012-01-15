الولايات المتحدة تسجِّل 855,805 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد

الولايات المتحدة تسجِّل 855,805 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد
خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية
سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 855,805 إصابات جديدة و2,006 حالات وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات إلى 63,397,935، فيما بلغ عدد الوفيات 842,873.
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الولايات المتحدة تسجِّل 855,805 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2022-01-14
سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 855,805 إصابات جديدة و2,006 حالات وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات إلى 63,397,935، فيما بلغ عدد الوفيات 842,873.
14 يناير 2022 - 11 جمادى الآخر 1443
09:14 PM
الولايات المتحدة تسجِّل 855,805 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد
خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية
سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 855,805 إصابات جديدة و2,006 حالات وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات إلى 63,397,935، فيما بلغ عدد الوفيات 842,873.