الولايات المتحدة تسجِّل 855,805 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 855,805 إصابات ‏جديدة ‏و2,006 حالات وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏



ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏‏‏الإصابات إلى 63,397,935، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 842,873.‏