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المجموعة المشتركة للرؤية السعودية- اليابانية تعقد اجتماعها الرابع

ناقشت التعاون المستقبلي وفرص الاستثمار والشراكة في كلا البلدين

ينعقد الاجتماع الرابع للمجموعة المشتركة للرؤية السعودية- اليابانية 2030، في العاصمة اليابانية طوكيو اليوم، وذلك في إطار متابعة أعمال الرؤية المشتركة.

ويرأس الجانب السعودي خلال الاجتماع وزير الاقتصاد والتخطيط محمد بن مزيد التويجري، وبحضور وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي عضو المجموعة المشتركة للرؤية السعودية اليابانية 2030، في حين يرأس الجانب الياباني وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة السيد سوجاوارا إيشو، ووزير الدولة للشؤون الخارجية توشيميتسو موتيجي.

وسترتكز محاور الاجتماع الوزاري حول التعاون المستقبلي وفرص الاستثمار في كلا البلدين، واستكشاف مجالات إضافية للتعاون، ومناقشة أحدث مبادرات ملف الشراكة مع اليابان، والتأكيد على تقديم الدعم لتجاوز التحديات التي تواجه سبل التعاون، وأهمية الشراكة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للبلدين.

وسيناقش الاجتماع زيادة ودعم الاستثمارات اليابانية في المملكة، حيث سيدعو الجانب السعودي خلال الاجتماع نظيره الياباني إلى استكشاف الفرص الاستثمارية الناتجة عن سياسات الخصخصة التي أطلقتها المملكة، والاستثمار في مشاريعها الطموحة مثل "نيوم"، و"القدية"، ومشاريع البحر الأحمر وغيرها.

كما سيتناول الاجتماع استكشاف مجالات جديدة للتعاون والشراكة، ومنها التعاون بين وزارة التعليم في المملكة وجامعة طوكيو، والتعاون في المجال الثقافي.

وتأكيداً لعمق علاقة البلدين الصديقين، سيتطرق الاجتماع إلى الالتزام الدبلوماسي والاقتصادي والثقافي للمملكة وفق الشراكة الإستراتيجية بين المملكة واليابان، ومواصلة تطوير هذه العلاقة المميزة إلى مستوى أعلى.

وتستهدف الرؤية السعودية- اليابانية 2030 نقل العلاقة المتينة من مجرد تبادل تجاري في صادرات البترول واستيراد السيارات إلى أن تكون شراكة استراتيجية وفق الرؤية المشتركة، من خلال إطلاق المشاريع والمبادرات المشتركة في عدد من القطاعات، ومن أبرزها الصناعات التنافسية، والطاقة والبنية التحتية، وخصوصاً التعاون في مجالات تحلية المياه، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والإعلام والترفيه، والرعاية الطبية.

وتنص الرؤية السعودية- اليابانية 2030 على إطلاق المبادرات التي من شأنها تسهيل أداء الأعمال بين البلدين، والتعاون في مجال الأسواق المالية، وتطوير إجراءات الحصول على تأشيرات الدخول، ومجالات الثقافة والرياضة والتعليم.

المجموعة المشتركة للرؤية السعودية - اليابانية اليابانية 2030

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المجموعة المشتركة للرؤية السعودية- اليابانية تعقد اجتماعها الرابع
سبق

ينعقد الاجتماع الرابع للمجموعة المشتركة للرؤية السعودية- اليابانية 2030، في العاصمة اليابانية طوكيو اليوم، وذلك في إطار متابعة أعمال الرؤية المشتركة.

ويرأس الجانب السعودي خلال الاجتماع وزير الاقتصاد والتخطيط محمد بن مزيد التويجري، وبحضور وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي عضو المجموعة المشتركة للرؤية السعودية اليابانية 2030، في حين يرأس الجانب الياباني وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة السيد سوجاوارا إيشو، ووزير الدولة للشؤون الخارجية توشيميتسو موتيجي.

وسترتكز محاور الاجتماع الوزاري حول التعاون المستقبلي وفرص الاستثمار في كلا البلدين، واستكشاف مجالات إضافية للتعاون، ومناقشة أحدث مبادرات ملف الشراكة مع اليابان، والتأكيد على تقديم الدعم لتجاوز التحديات التي تواجه سبل التعاون، وأهمية الشراكة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للبلدين.

وسيناقش الاجتماع زيادة ودعم الاستثمارات اليابانية في المملكة، حيث سيدعو الجانب السعودي خلال الاجتماع نظيره الياباني إلى استكشاف الفرص الاستثمارية الناتجة عن سياسات الخصخصة التي أطلقتها المملكة، والاستثمار في مشاريعها الطموحة مثل "نيوم"، و"القدية"، ومشاريع البحر الأحمر وغيرها.

كما سيتناول الاجتماع استكشاف مجالات جديدة للتعاون والشراكة، ومنها التعاون بين وزارة التعليم في المملكة وجامعة طوكيو، والتعاون في المجال الثقافي.

وتأكيداً لعمق علاقة البلدين الصديقين، سيتطرق الاجتماع إلى الالتزام الدبلوماسي والاقتصادي والثقافي للمملكة وفق الشراكة الإستراتيجية بين المملكة واليابان، ومواصلة تطوير هذه العلاقة المميزة إلى مستوى أعلى.

وتستهدف الرؤية السعودية- اليابانية 2030 نقل العلاقة المتينة من مجرد تبادل تجاري في صادرات البترول واستيراد السيارات إلى أن تكون شراكة استراتيجية وفق الرؤية المشتركة، من خلال إطلاق المشاريع والمبادرات المشتركة في عدد من القطاعات، ومن أبرزها الصناعات التنافسية، والطاقة والبنية التحتية، وخصوصاً التعاون في مجالات تحلية المياه، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والإعلام والترفيه، والرعاية الطبية.

وتنص الرؤية السعودية- اليابانية 2030 على إطلاق المبادرات التي من شأنها تسهيل أداء الأعمال بين البلدين، والتعاون في مجال الأسواق المالية، وتطوير إجراءات الحصول على تأشيرات الدخول، ومجالات الثقافة والرياضة والتعليم.

23 أكتوبر 2019 - 24 صفر 1441
02:52 PM

المجموعة المشتركة للرؤية السعودية- اليابانية تعقد اجتماعها الرابع

ناقشت التعاون المستقبلي وفرص الاستثمار والشراكة في كلا البلدين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ينعقد الاجتماع الرابع للمجموعة المشتركة للرؤية السعودية- اليابانية 2030، في العاصمة اليابانية طوكيو اليوم، وذلك في إطار متابعة أعمال الرؤية المشتركة.

ويرأس الجانب السعودي خلال الاجتماع وزير الاقتصاد والتخطيط محمد بن مزيد التويجري، وبحضور وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي عضو المجموعة المشتركة للرؤية السعودية اليابانية 2030، في حين يرأس الجانب الياباني وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة السيد سوجاوارا إيشو، ووزير الدولة للشؤون الخارجية توشيميتسو موتيجي.

وسترتكز محاور الاجتماع الوزاري حول التعاون المستقبلي وفرص الاستثمار في كلا البلدين، واستكشاف مجالات إضافية للتعاون، ومناقشة أحدث مبادرات ملف الشراكة مع اليابان، والتأكيد على تقديم الدعم لتجاوز التحديات التي تواجه سبل التعاون، وأهمية الشراكة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للبلدين.

وسيناقش الاجتماع زيادة ودعم الاستثمارات اليابانية في المملكة، حيث سيدعو الجانب السعودي خلال الاجتماع نظيره الياباني إلى استكشاف الفرص الاستثمارية الناتجة عن سياسات الخصخصة التي أطلقتها المملكة، والاستثمار في مشاريعها الطموحة مثل "نيوم"، و"القدية"، ومشاريع البحر الأحمر وغيرها.

كما سيتناول الاجتماع استكشاف مجالات جديدة للتعاون والشراكة، ومنها التعاون بين وزارة التعليم في المملكة وجامعة طوكيو، والتعاون في المجال الثقافي.

وتأكيداً لعمق علاقة البلدين الصديقين، سيتطرق الاجتماع إلى الالتزام الدبلوماسي والاقتصادي والثقافي للمملكة وفق الشراكة الإستراتيجية بين المملكة واليابان، ومواصلة تطوير هذه العلاقة المميزة إلى مستوى أعلى.

وتستهدف الرؤية السعودية- اليابانية 2030 نقل العلاقة المتينة من مجرد تبادل تجاري في صادرات البترول واستيراد السيارات إلى أن تكون شراكة استراتيجية وفق الرؤية المشتركة، من خلال إطلاق المشاريع والمبادرات المشتركة في عدد من القطاعات، ومن أبرزها الصناعات التنافسية، والطاقة والبنية التحتية، وخصوصاً التعاون في مجالات تحلية المياه، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والإعلام والترفيه، والرعاية الطبية.

وتنص الرؤية السعودية- اليابانية 2030 على إطلاق المبادرات التي من شأنها تسهيل أداء الأعمال بين البلدين، والتعاون في مجال الأسواق المالية، وتطوير إجراءات الحصول على تأشيرات الدخول، ومجالات الثقافة والرياضة والتعليم.

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