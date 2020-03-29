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فلسطين.. 7 إصابات جديدة بـ "كورونا" ترفع الإجمالي لـ 104

منها 5 لعائلة واحدة بينها طفلة.. ملحم: الزيارات العائلية السبب

أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم؛ اليوم الأحد، تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في قرية القبية وبلدة قطنة- شمال غربي القدس المحتلة.

وقال ملحم؛ في بيان صحافي، إن الحالات منها 5 إصابات لعائلة واحدة بينها طفلة في الثانية عشرة من عمرها، وثلاث نساء تراوح أعمارهن بين 30 و50 عاماً، ورجل ثلاثيني وآخر خمسيني؛ ما يرفع إجمالي الإصابات في فلسطين إلى 104، موضحاً أن السبب في وقوع جميع الإصابات هو الزيارات العائلية.

وأضاف وفق "رويترز"، أن سيدة ثلاثينية أُصيبت في قرية القبيبة شمال- غربي القدس، وهي جارة للسيدة التي أعلنت إصابتها صباح أمس.

فيروس كورونا الجديد فلسطين

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فلسطين.. 7 إصابات جديدة بـ "كورونا" ترفع الإجمالي لـ 104
سبق

أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم؛ اليوم الأحد، تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في قرية القبية وبلدة قطنة- شمال غربي القدس المحتلة.

وقال ملحم؛ في بيان صحافي، إن الحالات منها 5 إصابات لعائلة واحدة بينها طفلة في الثانية عشرة من عمرها، وثلاث نساء تراوح أعمارهن بين 30 و50 عاماً، ورجل ثلاثيني وآخر خمسيني؛ ما يرفع إجمالي الإصابات في فلسطين إلى 104، موضحاً أن السبب في وقوع جميع الإصابات هو الزيارات العائلية.

وأضاف وفق "رويترز"، أن سيدة ثلاثينية أُصيبت في قرية القبيبة شمال- غربي القدس، وهي جارة للسيدة التي أعلنت إصابتها صباح أمس.

29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
09:28 AM

فلسطين.. 7 إصابات جديدة بـ "كورونا" ترفع الإجمالي لـ 104

منها 5 لعائلة واحدة بينها طفلة.. ملحم: الزيارات العائلية السبب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم؛ اليوم الأحد، تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في قرية القبية وبلدة قطنة- شمال غربي القدس المحتلة.

وقال ملحم؛ في بيان صحافي، إن الحالات منها 5 إصابات لعائلة واحدة بينها طفلة في الثانية عشرة من عمرها، وثلاث نساء تراوح أعمارهن بين 30 و50 عاماً، ورجل ثلاثيني وآخر خمسيني؛ ما يرفع إجمالي الإصابات في فلسطين إلى 104، موضحاً أن السبب في وقوع جميع الإصابات هو الزيارات العائلية.

وأضاف وفق "رويترز"، أن سيدة ثلاثينية أُصيبت في قرية القبيبة شمال- غربي القدس، وهي جارة للسيدة التي أعلنت إصابتها صباح أمس.

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