رئيس سيشل يستقبل وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية

جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات وسبل تعزيزها

استقبل الرئيس وافيل رامكالا، رئيس جمهورية سيشل، بالقصر الرئاسي في العاصمة فيكتوريا، اليوم، وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، والوفد المرافق له.

ونقل -خلال الاستقبال- تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- لرئيس جمهورية سيشل؛ فيما حمله تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.

وعبّر عن تطلعه لتطوير العلاقات بين البلدين الصديقين، ونقلها إلى آفاق أرحب، بما يحقق مصالح البلدين؛ فيما أكد رغبة المملكة الحثيثة لبذل كل ما من شأنه تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات كافة.

وجرى -خلال الاستقبال- استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وسيشل، وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعات البلدين، بالإضافة إلى بحث تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية ومستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال من الجانب السيشلي، وزير الخارجية والسياحة سيلفستر راديجوندي، ووزير المالية والتجارة والاستثمار والتخطيط الاقتصادي نادر حسن، ووكيلة وزارة الخارجية السفيرة فيفيان فوك تيف.

كما حضر الاستقبال من الجانب السعودي، سكرتير وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية فهد بن راشد المشاري، والسكرتير أول بمكتب وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية سارة بنت عبدالله العسيري.

وعقب الاستقبال، وقّع وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية، على سجل الزيارات في مقر القصر الرئاسي.