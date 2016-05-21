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بعد أدائه مناسك العمرة .. رئيس نيجيريا يُغادر جدة

كان في وداعه لدى مغادرته المطار مشعل بن ماجد

غادر رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية محمد بخاري جدة، اليوم، بعد أن أدى مناسك العمرة.

وكان في وداعه لدى مغادرته مطار الملك عبدالعزيز الدولي: الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد بن سعد العتيبي، ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام نور، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد أدائه مناسك العمرة .. رئيس نيجيريا يُغادر جدة
سبق

غادر رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية محمد بخاري جدة، اليوم، بعد أن أدى مناسك العمرة.

وكان في وداعه لدى مغادرته مطار الملك عبدالعزيز الدولي: الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد بن سعد العتيبي، ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام نور، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر.

21 مايو 2019 - 16 رمضان 1440
07:09 PM

بعد أدائه مناسك العمرة .. رئيس نيجيريا يُغادر جدة

كان في وداعه لدى مغادرته المطار مشعل بن ماجد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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غادر رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية محمد بخاري جدة، اليوم، بعد أن أدى مناسك العمرة.

وكان في وداعه لدى مغادرته مطار الملك عبدالعزيز الدولي: الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد بن سعد العتيبي، ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام نور، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر.

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