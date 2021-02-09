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التعادل الإيجابي يحسم اللقاء.. "النصر" ينجو من مطب "الفتح"

نجا النصر مساء اليوم أمام شقيقه الفتح من الخسارة بعد أن انتهت المباراة التي جمعتهما بالتعادل الإيجابي.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 16 من مسابقة دوري كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

هدف الفتح جاء في الدقيقة 88 عن طريق محترف الفريق، البيروفي كويفا حيث لجأ الحكم قبل احتسابه لتقنية الـ VAR.

وتعادل المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله لناديه في الدقيقة 97 من عمر اللقاء عن طريق ركلة جزاء احتسبت لفريقه.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الفتح إلى النقطة 19 كما ارتفع رصيد النصر هو الآخر للنقطة 25.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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التعادل الإيجابي يحسم اللقاء.. "النصر" ينجو من مطب "الفتح"
سبق

نجا النصر مساء اليوم أمام شقيقه الفتح من الخسارة بعد أن انتهت المباراة التي جمعتهما بالتعادل الإيجابي.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 16 من مسابقة دوري كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

هدف الفتح جاء في الدقيقة 88 عن طريق محترف الفريق، البيروفي كويفا حيث لجأ الحكم قبل احتسابه لتقنية الـ VAR.

وتعادل المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله لناديه في الدقيقة 97 من عمر اللقاء عن طريق ركلة جزاء احتسبت لفريقه.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الفتح إلى النقطة 19 كما ارتفع رصيد النصر هو الآخر للنقطة 25.

09 فبراير 2021 - 27 جمادى الآخر 1442
08:25 PM

التعادل الإيجابي يحسم اللقاء.. "النصر" ينجو من مطب "الفتح"

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محمد السيّد - الرياض
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نجا النصر مساء اليوم أمام شقيقه الفتح من الخسارة بعد أن انتهت المباراة التي جمعتهما بالتعادل الإيجابي.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 16 من مسابقة دوري كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

هدف الفتح جاء في الدقيقة 88 عن طريق محترف الفريق، البيروفي كويفا حيث لجأ الحكم قبل احتسابه لتقنية الـ VAR.

وتعادل المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله لناديه في الدقيقة 97 من عمر اللقاء عن طريق ركلة جزاء احتسبت لفريقه.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الفتح إلى النقطة 19 كما ارتفع رصيد النصر هو الآخر للنقطة 25.

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