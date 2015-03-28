محافظة المجاردة تشارك في فعالية "ساعة الأرض"

بإطفاء أنوار الحدائق العامة لمدة 60 دقيقة

شاركت محافظة المجاردة، ممثلةً ببلدية المحافظة في فعالية "ساعة الأرض".

وأطفأت أنوار الحدائق العامة والمنتزهات وشارع الفن لمدة 60 دقيقة، بدءاً من الثامنة والنصف مساء أمس السبت، وحتى التاسعة والنصف مساءً، باستخدام نظام التحكم الآلي المعني بالتشغيل والإطفاء والتحكم بإنارة أعمدة الشوارع.

تأتي هذه المشاركة، بناءً على توجيهات أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، للمحافظة على البيئة، وحث المجتمع على الاهتمام بالبيئة والمساهمة في مقاومة وعوامل أضرار تغير المناخ والترشيد في استخدام الطاقة والمحافظة عليها.