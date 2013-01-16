بالفيديو.. كلاب ضالة تنبش القبور بقرية المظلف بالقنفذة

الأهالي طالبوا الجهات المختصة بالنظر في الأمر وإيجاد الحل المناسب

اشتكى بعض الأهالي مما وصفوه عبث الكلاب الضالة، ومن معاناتهم معها، ونبش القبور بشكل يومي في مقبرة المظلف بقرية الجرد التابعة لمركز القوز جنوب محافظة القنفذة، بل إن نباحها طوال الليل سبَّب هلعًا للأطفال بالمنازل المجاورة للمقبرة.

وقال المواطن علي العمري إن الأتربة أحاطت سور المقبرة من بعض الجهات؛ ومن ثم أصبحت ملاذًا للكلاب الضالة بسبب كثافة الأشجار داخل المقبرة؛ وبالتالي حفرت القبور، وشكلت خطرًا على المجاورين للمقبرة، فضلاً عن الثعابين السامة.

وذكر "العمري" أنه تم التواصل مع أحد المسؤولين بالبلدية بشكل شخصي بهذا الشأن، ووعدهم بحل المشكلة، إلا أنه تجاهل الوضع بعدما أرسل له صورًا عن واقع المقبرة، وحدَّد له موقعها، وكأنه لا علاقة للبلدية بنظافة المقبرة أو بمشكلة الكلاب الضالة.. متمنيًا من الجهات المختصة النظر في الأمر، وإيجاد الحل المناسب لهذه المشكلة التي نالت حرمة الأموات.

وطالب المواطن العمري برفع سور المقبرة، أو إزالة الكثبان الرملية المحيطة، وإعادة بناء بعض الأجزاء المتهالكة منه للحد من دخول تلك الكلاب للمقبرة. مضيفًا: نحن لا نستطيع التدخُّل لمنعها كونها كلابًا مفترسة وضالة، وأعدادها كبيرة. وتسوير بعض أجزاء المقبرة المتهالك وقطع الأشجار كفيلان بمنع تلك الكلاب من انتهاك حرمة المقبرة.

وفي المقابل، أرسلت "سبق" استفسارها لبلدية القوز منذ مساء الثلاثاء الماضي دون أن تجد ردًّا حتى وقت إعداد هذا التقرير.

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