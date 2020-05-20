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خلال يوم واحد.. الولايات المتحدة: 1574 وفاة و20260 إصابة

إجمالي الإصابات تجاوز الـ1.5 مليون والضحايا 92 ألفاً

أكدت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة سجلت خلال اليوم السابق أكثر من 1.5 ألف وفاة و20 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد الذي يسبب مرض "كوفيد-19".

وأشارت الجامعة التي أطلقت مشروعاً خاصاً بمتابعة تفشي الفيروس التاجي في العالم، إلى رصد 1574 وفاة و20260 إصابة جديدة بالعدوى في الولايات المتحدة خلال يوم أمس الثلاثاء وحده.

وسجلت في الولايات المتحدة حتى الآن، حسب بيانات الجامعة: 1528661 إصابة بفيروس كورونا المستجد، بما في ذلك 91938 حالة وفاة، ما يتجاوز بأضعاف حصيلة أي دولة أخرى في العالم.

الولايات المتحدة فيروس كورونا الجديد

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خلال يوم واحد.. الولايات المتحدة: 1574 وفاة و20260 إصابة
سبق

أكدت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة سجلت خلال اليوم السابق أكثر من 1.5 ألف وفاة و20 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد الذي يسبب مرض "كوفيد-19".

وأشارت الجامعة التي أطلقت مشروعاً خاصاً بمتابعة تفشي الفيروس التاجي في العالم، إلى رصد 1574 وفاة و20260 إصابة جديدة بالعدوى في الولايات المتحدة خلال يوم أمس الثلاثاء وحده.

وسجلت في الولايات المتحدة حتى الآن، حسب بيانات الجامعة: 1528661 إصابة بفيروس كورونا المستجد، بما في ذلك 91938 حالة وفاة، ما يتجاوز بأضعاف حصيلة أي دولة أخرى في العالم.

20 مايو 2020 - 27 رمضان 1441
03:33 PM

خلال يوم واحد.. الولايات المتحدة: 1574 وفاة و20260 إصابة

إجمالي الإصابات تجاوز الـ1.5 مليون والضحايا 92 ألفاً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,547

أكدت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة سجلت خلال اليوم السابق أكثر من 1.5 ألف وفاة و20 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد الذي يسبب مرض "كوفيد-19".

وأشارت الجامعة التي أطلقت مشروعاً خاصاً بمتابعة تفشي الفيروس التاجي في العالم، إلى رصد 1574 وفاة و20260 إصابة جديدة بالعدوى في الولايات المتحدة خلال يوم أمس الثلاثاء وحده.

وسجلت في الولايات المتحدة حتى الآن، حسب بيانات الجامعة: 1528661 إصابة بفيروس كورونا المستجد، بما في ذلك 91938 حالة وفاة، ما يتجاوز بأضعاف حصيلة أي دولة أخرى في العالم.

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