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ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في الجزائر إلى 27 حالة

فيما أبلغت عن وفاة شخصين بسبب الفيروس

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، الليلة، عن تسجيل إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لدى مواطن جزائري يبلغ من العمر 36 عاماً وعاد مؤخراً من فرنسا.

وأضافت الوزارة في بيان أن عدد المصابين بفيروس كوفيد -19 ارتفع إلى 27 حالة، فيما أبلغت عن وفاة شخصين بسبب الفيروس.

وأعلنت الجزائر تعليق رحلات الخطوط الجوية الجزائرية من وإلى: المغرب وإسبانيا وإيطاليا وتقليصها مع فرنسا، وعطلت الدراسة في المدارس والجامعات والمعاهد، في إطار إجراءات احترازية أقرتها الحكومة عملاً بتوصيات منظمة الصحة العالمية.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة الجزائرية الجزائر

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ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في الجزائر إلى 27 حالة
سبق

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، الليلة، عن تسجيل إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لدى مواطن جزائري يبلغ من العمر 36 عاماً وعاد مؤخراً من فرنسا.

وأضافت الوزارة في بيان أن عدد المصابين بفيروس كوفيد -19 ارتفع إلى 27 حالة، فيما أبلغت عن وفاة شخصين بسبب الفيروس.

وأعلنت الجزائر تعليق رحلات الخطوط الجوية الجزائرية من وإلى: المغرب وإسبانيا وإيطاليا وتقليصها مع فرنسا، وعطلت الدراسة في المدارس والجامعات والمعاهد، في إطار إجراءات احترازية أقرتها الحكومة عملاً بتوصيات منظمة الصحة العالمية.

13 مارس 2020 - 18 رجب 1441
11:20 PM

ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في الجزائر إلى 27 حالة

فيما أبلغت عن وفاة شخصين بسبب الفيروس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الجزائر
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أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، الليلة، عن تسجيل إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لدى مواطن جزائري يبلغ من العمر 36 عاماً وعاد مؤخراً من فرنسا.

وأضافت الوزارة في بيان أن عدد المصابين بفيروس كوفيد -19 ارتفع إلى 27 حالة، فيما أبلغت عن وفاة شخصين بسبب الفيروس.

وأعلنت الجزائر تعليق رحلات الخطوط الجوية الجزائرية من وإلى: المغرب وإسبانيا وإيطاليا وتقليصها مع فرنسا، وعطلت الدراسة في المدارس والجامعات والمعاهد، في إطار إجراءات احترازية أقرتها الحكومة عملاً بتوصيات منظمة الصحة العالمية.

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