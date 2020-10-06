أكبر قفزة يومية.. "كورونا" يباغت 691 ماليزياً جديداً
الفيروس أجهز على 4 مرضى
سجلت ماليزيا، اليوم الثلاثاء، 691 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أكبر قفزة يومية لعدد الحالات بالبلاد منذ بداية الجائحة.
وبيّنت وزارة الصحة أن إجمالي الإصابات في ماليزيا يرتفع إلى 13504، وفقاً لـ "رويترز".
وأضافت الوزارة أنها سجلت أربع حالات وفاة أخرى بالمرض؛ مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 141.
فيروس كورونا الجديد
أكبر قفزة يومية.. "كورونا" يباغت 691 ماليزياً جديداً
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-10-06
سجلت ماليزيا، اليوم الثلاثاء، 691 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أكبر قفزة يومية لعدد الحالات بالبلاد منذ بداية الجائحة.
وبيّنت وزارة الصحة أن إجمالي الإصابات في ماليزيا يرتفع إلى 13504، وفقاً لـ "رويترز".
وأضافت الوزارة أنها سجلت أربع حالات وفاة أخرى بالمرض؛ مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 141.
06 أكتوبر 2020 - 19 صفر 1442
03:51 PM
أكبر قفزة يومية.. "كورونا" يباغت 691 ماليزياً جديداً
الفيروس أجهز على 4 مرضى
سجلت ماليزيا، اليوم الثلاثاء، 691 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أكبر قفزة يومية لعدد الحالات بالبلاد منذ بداية الجائحة.
وبيّنت وزارة الصحة أن إجمالي الإصابات في ماليزيا يرتفع إلى 13504، وفقاً لـ "رويترز".
وأضافت الوزارة أنها سجلت أربع حالات وفاة أخرى بالمرض؛ مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 141.