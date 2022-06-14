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انطلاق المنتدى الأول لجمعيات المجتمع المدني للبيئة والتنمية المستدامة يوم الأربعاء القادم

بعنوان "التوعية البيئية والاستثمار الأخضر"

برعاية الأمير متعب بن فهد بن فيصل بن فرحان آل سعود، رئيس الجمعية التعاونية لنبات اليسر والنباتات الصحراوية، تنظم جمعية البيئة السعودية المنتدى الأول لجمعيات المجتمع المدني للبيئة والتنمية المستدامة الافتراضي بعنوان "التوعية البيئية والاستثمار الأخضر"، الذي سيُقام يومَي الأربعاء والخميس 17-18 / 6 / 2020 من الساعة التاسعة إلى الساعة العاشرة و45 دقيقة مساء.

وصرّح رئيس مجلس إدارة جمعية البيئة السعودية ورئيس المنتدى، الدكتورة ماجدة أبو راس، بأن هذا المنتدى يُعتبر تنفيذًا وتحقيقًا لأهداف واستراتيجيات الجمعية التي أُنشئت من أجلها منذ عام ١٤٢٧هـ بإقامة الفعاليات والمنتديات وورش العمل للمساهمة في نشر التوعية العامة بالقضايا البيئية، وتطوير السلوك الإيجابي لأفراد المجتمع، ومشاركة الجهود الحكومية في حماية البيئة والمحافظة عليها.

ويهدف المنتدى إلى تسليط الضوء على أهمية دور جمعيات المجتمع المدني البيئية في تحقيق التكامل المؤسسي من خلال العمل، والمساهمة لتحقيق رؤية السعودية ٢٠٣٠ لدعم وتمكين القطاع الثالث من خلال مشاريع ذات أثر مجتمعي كبير، بما ينعكس على المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ ١٧ من خلال تنفيذ برامج ومبادرات مستدامة، تطور عمل الجمعيات من مفهوم البرامج المحددة المتقطعة إلى مفهوم الاستدامة والاقتصاد الدائري للمشاريع.

يُضاف إلى هذا وضع آلية شراكة وتعاون لتوحيد جهود الجمعيات للمحافظة على البيئة. وسيناقش المنتدى عددًا من المحاور، أهمها التنمية المستدامة في التعليم والتوعية، والعمل التطوعي، والاستثمار الأخضر، والاقتصاد الدائري.

وسيشارك في هذا المنتدى خبراء ومختصون في العمل البيئي والتنمية المستدامة، وندعو الجميع للحضور دعمًا وإثراء لفعاليات المنتدى الافتراضي الأول، الذي سيتم عبر تطبيق زووم.

Zoom

Meeting ID: 834 1259 4094

Password: 792617

الرئيسية/ المملكة / محليات

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انطلاق المنتدى الأول لجمعيات المجتمع المدني للبيئة والتنمية المستدامة يوم الأربعاء القادم
سبق

برعاية الأمير متعب بن فهد بن فيصل بن فرحان آل سعود، رئيس الجمعية التعاونية لنبات اليسر والنباتات الصحراوية، تنظم جمعية البيئة السعودية المنتدى الأول لجمعيات المجتمع المدني للبيئة والتنمية المستدامة الافتراضي بعنوان "التوعية البيئية والاستثمار الأخضر"، الذي سيُقام يومَي الأربعاء والخميس 17-18 / 6 / 2020 من الساعة التاسعة إلى الساعة العاشرة و45 دقيقة مساء.

وصرّح رئيس مجلس إدارة جمعية البيئة السعودية ورئيس المنتدى، الدكتورة ماجدة أبو راس، بأن هذا المنتدى يُعتبر تنفيذًا وتحقيقًا لأهداف واستراتيجيات الجمعية التي أُنشئت من أجلها منذ عام ١٤٢٧هـ بإقامة الفعاليات والمنتديات وورش العمل للمساهمة في نشر التوعية العامة بالقضايا البيئية، وتطوير السلوك الإيجابي لأفراد المجتمع، ومشاركة الجهود الحكومية في حماية البيئة والمحافظة عليها.

ويهدف المنتدى إلى تسليط الضوء على أهمية دور جمعيات المجتمع المدني البيئية في تحقيق التكامل المؤسسي من خلال العمل، والمساهمة لتحقيق رؤية السعودية ٢٠٣٠ لدعم وتمكين القطاع الثالث من خلال مشاريع ذات أثر مجتمعي كبير، بما ينعكس على المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ ١٧ من خلال تنفيذ برامج ومبادرات مستدامة، تطور عمل الجمعيات من مفهوم البرامج المحددة المتقطعة إلى مفهوم الاستدامة والاقتصاد الدائري للمشاريع.

يُضاف إلى هذا وضع آلية شراكة وتعاون لتوحيد جهود الجمعيات للمحافظة على البيئة. وسيناقش المنتدى عددًا من المحاور، أهمها التنمية المستدامة في التعليم والتوعية، والعمل التطوعي، والاستثمار الأخضر، والاقتصاد الدائري.

وسيشارك في هذا المنتدى خبراء ومختصون في العمل البيئي والتنمية المستدامة، وندعو الجميع للحضور دعمًا وإثراء لفعاليات المنتدى الافتراضي الأول، الذي سيتم عبر تطبيق زووم.

Zoom

Meeting ID: 834 1259 4094

Password: 792617

14 يونيو 2020 - 22 شوّال 1441
11:09 PM

انطلاق المنتدى الأول لجمعيات المجتمع المدني للبيئة والتنمية المستدامة يوم الأربعاء القادم

بعنوان "التوعية البيئية والاستثمار الأخضر"

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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برعاية الأمير متعب بن فهد بن فيصل بن فرحان آل سعود، رئيس الجمعية التعاونية لنبات اليسر والنباتات الصحراوية، تنظم جمعية البيئة السعودية المنتدى الأول لجمعيات المجتمع المدني للبيئة والتنمية المستدامة الافتراضي بعنوان "التوعية البيئية والاستثمار الأخضر"، الذي سيُقام يومَي الأربعاء والخميس 17-18 / 6 / 2020 من الساعة التاسعة إلى الساعة العاشرة و45 دقيقة مساء.

وصرّح رئيس مجلس إدارة جمعية البيئة السعودية ورئيس المنتدى، الدكتورة ماجدة أبو راس، بأن هذا المنتدى يُعتبر تنفيذًا وتحقيقًا لأهداف واستراتيجيات الجمعية التي أُنشئت من أجلها منذ عام ١٤٢٧هـ بإقامة الفعاليات والمنتديات وورش العمل للمساهمة في نشر التوعية العامة بالقضايا البيئية، وتطوير السلوك الإيجابي لأفراد المجتمع، ومشاركة الجهود الحكومية في حماية البيئة والمحافظة عليها.

ويهدف المنتدى إلى تسليط الضوء على أهمية دور جمعيات المجتمع المدني البيئية في تحقيق التكامل المؤسسي من خلال العمل، والمساهمة لتحقيق رؤية السعودية ٢٠٣٠ لدعم وتمكين القطاع الثالث من خلال مشاريع ذات أثر مجتمعي كبير، بما ينعكس على المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ ١٧ من خلال تنفيذ برامج ومبادرات مستدامة، تطور عمل الجمعيات من مفهوم البرامج المحددة المتقطعة إلى مفهوم الاستدامة والاقتصاد الدائري للمشاريع.

يُضاف إلى هذا وضع آلية شراكة وتعاون لتوحيد جهود الجمعيات للمحافظة على البيئة. وسيناقش المنتدى عددًا من المحاور، أهمها التنمية المستدامة في التعليم والتوعية، والعمل التطوعي، والاستثمار الأخضر، والاقتصاد الدائري.

وسيشارك في هذا المنتدى خبراء ومختصون في العمل البيئي والتنمية المستدامة، وندعو الجميع للحضور دعمًا وإثراء لفعاليات المنتدى الافتراضي الأول، الذي سيتم عبر تطبيق زووم.

Zoom

Meeting ID: 834 1259 4094

Password: 792617

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