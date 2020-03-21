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عسير.. "التجارة" تباشر 445 بلاغًا وتنفذ 355 جولة تفتيشية للتحقق من وفرة السلع والمخزون

تكثيف الرقابة على المخازن ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية ومنافذ البيع

باشرت الفرق الرقابية لوزارة التجارة أمس, 445 بلاغاً وشكوى مغالاة في أسعار المنتجات بالمنطقة جرى العمل على معالجتها وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين، كما نفذت 355 جولة تفتيشية شملت منطقة عسير والمحافظات التابعة لها.
واستهدفت جولات الوزارة تكثيف الرقابة على مخازن ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية ومنافذ البيع ومحال بيع اللحوم والخضراوات والمخابز ومحطات بيع الوقود.
وأظهرت نتائج الجولات توافر المنتجات والسلع التموينية الضرورية وضمان وجود مخزون كافٍ يلبي حاجة السوق واستقرار الأسعار.
ودعت وزارة "التجارة" عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المنشآت ومنافذ البيع المخالفة من خلال تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app أو مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

عسير وزارة التجارة فيروس كورونا الجديد

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عسير.. "التجارة" تباشر 445 بلاغًا وتنفذ 355 جولة تفتيشية للتحقق من وفرة السلع والمخزون
سبق

باشرت الفرق الرقابية لوزارة التجارة أمس, 445 بلاغاً وشكوى مغالاة في أسعار المنتجات بالمنطقة جرى العمل على معالجتها وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين، كما نفذت 355 جولة تفتيشية شملت منطقة عسير والمحافظات التابعة لها.
واستهدفت جولات الوزارة تكثيف الرقابة على مخازن ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية ومنافذ البيع ومحال بيع اللحوم والخضراوات والمخابز ومحطات بيع الوقود.
وأظهرت نتائج الجولات توافر المنتجات والسلع التموينية الضرورية وضمان وجود مخزون كافٍ يلبي حاجة السوق واستقرار الأسعار.
ودعت وزارة "التجارة" عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المنشآت ومنافذ البيع المخالفة من خلال تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app أو مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

21 مارس 2020 - 26 رجب 1441
05:56 PM

عسير.. "التجارة" تباشر 445 بلاغًا وتنفذ 355 جولة تفتيشية للتحقق من وفرة السلع والمخزون

تكثيف الرقابة على المخازن ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية ومنافذ البيع

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عسير
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باشرت الفرق الرقابية لوزارة التجارة أمس, 445 بلاغاً وشكوى مغالاة في أسعار المنتجات بالمنطقة جرى العمل على معالجتها وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين، كما نفذت 355 جولة تفتيشية شملت منطقة عسير والمحافظات التابعة لها.
واستهدفت جولات الوزارة تكثيف الرقابة على مخازن ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية ومنافذ البيع ومحال بيع اللحوم والخضراوات والمخابز ومحطات بيع الوقود.
وأظهرت نتائج الجولات توافر المنتجات والسلع التموينية الضرورية وضمان وجود مخزون كافٍ يلبي حاجة السوق واستقرار الأسعار.
ودعت وزارة "التجارة" عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المنشآت ومنافذ البيع المخالفة من خلال تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app أو مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

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