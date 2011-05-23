النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بلدية بيشة تستكمل سفلتة طريق الملك سعود ومخططات شرق المدينة

يأتي ذلك سعيًا لجهودها في تطوير المحافظة واستكمال مشاريع السفلتة

تستكمل بلدية بيشة مشروع سفلتة طريق الملك سعود بالمحافظة ومخططات شرق المدينة، وتوريد وتركيب أرصفة وإنترلوك وبلدورات، وأعمال تشجير للجزيرة الوسطية؛ وذلك ضمن منظومة المشاريع التي تنفذها البلدية في المحافظة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة بيشة علي بن سعيد آل جلبان، أن البلدية بدأت بأعمال استكمال سفلتة طريق الملك سعود بن عبدالعزيز بطول ٢٦٠٠م.ط، ويجري العمل على سفلتة المتبقي من مخططات شرق المدينة؛ حيث بلغت نسبة الإنجاز ٧٢%؛ موضحًا أن ذلك يأتي سعيًا لجهود البلدية في تطوير المحافظة واستكمال مشاريع السفلتة.

وأبان "آل جلبان"، أن أعمال مشروع استكمال سفلتة طريق الملك سعود بالمحافظة، الذي تنفذه البلدية وفق أعلى المعايير والجودة؛ يسير بالشكل الصحيح، وسيتم الاستفادة منه في أقرب وقت، وأن البلدية تعمل جاهدة على تطوير واكتمال الخدمات البلدية في المحافظة والمراكز التابعة لها.

وقال "آل جلبان": إن البلدية تعمل وفق الخطة التنموية لاستكمال كل المشاريع التنموية في المحافظة؛ مشيرًا إلى أن الجميع سيستفيد من كل المشاريع بعد الانتهاء منها.

بلدية بيشة مشروع سفلتة طريق الملك سعود

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بلدية بيشة تستكمل سفلتة طريق الملك سعود ومخططات شرق المدينة
سبق

تستكمل بلدية بيشة مشروع سفلتة طريق الملك سعود بالمحافظة ومخططات شرق المدينة، وتوريد وتركيب أرصفة وإنترلوك وبلدورات، وأعمال تشجير للجزيرة الوسطية؛ وذلك ضمن منظومة المشاريع التي تنفذها البلدية في المحافظة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة بيشة علي بن سعيد آل جلبان، أن البلدية بدأت بأعمال استكمال سفلتة طريق الملك سعود بن عبدالعزيز بطول ٢٦٠٠م.ط، ويجري العمل على سفلتة المتبقي من مخططات شرق المدينة؛ حيث بلغت نسبة الإنجاز ٧٢%؛ موضحًا أن ذلك يأتي سعيًا لجهود البلدية في تطوير المحافظة واستكمال مشاريع السفلتة.

وأبان "آل جلبان"، أن أعمال مشروع استكمال سفلتة طريق الملك سعود بالمحافظة، الذي تنفذه البلدية وفق أعلى المعايير والجودة؛ يسير بالشكل الصحيح، وسيتم الاستفادة منه في أقرب وقت، وأن البلدية تعمل جاهدة على تطوير واكتمال الخدمات البلدية في المحافظة والمراكز التابعة لها.

وقال "آل جلبان": إن البلدية تعمل وفق الخطة التنموية لاستكمال كل المشاريع التنموية في المحافظة؛ مشيرًا إلى أن الجميع سيستفيد من كل المشاريع بعد الانتهاء منها.

23 مايو 2021 - 11 شوّال 1442
12:52 PM

بلدية بيشة تستكمل سفلتة طريق الملك سعود ومخططات شرق المدينة

يأتي ذلك سعيًا لجهودها في تطوير المحافظة واستكمال مشاريع السفلتة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - بيشة
1
795

تستكمل بلدية بيشة مشروع سفلتة طريق الملك سعود بالمحافظة ومخططات شرق المدينة، وتوريد وتركيب أرصفة وإنترلوك وبلدورات، وأعمال تشجير للجزيرة الوسطية؛ وذلك ضمن منظومة المشاريع التي تنفذها البلدية في المحافظة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة بيشة علي بن سعيد آل جلبان، أن البلدية بدأت بأعمال استكمال سفلتة طريق الملك سعود بن عبدالعزيز بطول ٢٦٠٠م.ط، ويجري العمل على سفلتة المتبقي من مخططات شرق المدينة؛ حيث بلغت نسبة الإنجاز ٧٢%؛ موضحًا أن ذلك يأتي سعيًا لجهود البلدية في تطوير المحافظة واستكمال مشاريع السفلتة.

وأبان "آل جلبان"، أن أعمال مشروع استكمال سفلتة طريق الملك سعود بالمحافظة، الذي تنفذه البلدية وفق أعلى المعايير والجودة؛ يسير بالشكل الصحيح، وسيتم الاستفادة منه في أقرب وقت، وأن البلدية تعمل جاهدة على تطوير واكتمال الخدمات البلدية في المحافظة والمراكز التابعة لها.

وقال "آل جلبان": إن البلدية تعمل وفق الخطة التنموية لاستكمال كل المشاريع التنموية في المحافظة؛ مشيرًا إلى أن الجميع سيستفيد من كل المشاريع بعد الانتهاء منها.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,983
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,676
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,476
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,239

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

نعم.. بدو ولنا الفخر!!

نعم.. بدو ولنا الفخر!!

غسان محمد عسيلان
أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

علي آل شرمة
هل نؤجل السياحة الخارجية؟

هل نؤجل السياحة الخارجية؟

صالح مطر الغامدي
"ومن الترند ما قتل..!"

"ومن الترند ما قتل..!"

ماجد الحربي
قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

غسان محمد عسيلان
كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

عبدالغني الشيخ
عادت أعيادكم

عادت أعيادكم

مها الجبر
البـارحة تسـحرت..!!

البـارحة تسـحرت..!!

محمد الصيعري
القدس.. مفتاح السلام أو الحرب!!

القدس.. مفتاح السلام أو الحرب!!

عبدالمحسن الحارثي
كل عام ووطن الشموخ بألف خير

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

علي آل شرمة
المتبرعون بالأعضاء وكنوز السماء

المتبرعون بالأعضاء وكنوز السماء

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة