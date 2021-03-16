النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

معظمهم عائد من إيران.. ارتفاع حصيلة المصابين بـ"كورونا" في باكستان إلى 53 حالة

مصادر طبية: وضع العشرات من الحالات المشتبهة بالحجر الصحي بالمستشفيات الحكومية

ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا في باكستان إلى 53 حالة مؤكدة؛ وذلك بعد تسجيل 20 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وفي التفاصيل، أوضحت مصادر طبية باكستانية أن معظم الحالات الجديدة ظهرت في الأشخاص الذين عادوا من إيران، مبينة أن 35 حالة من إجمالي الحالات التي ظهرت في باكستان توجَد في إقليم السند الجنوبي، مع تسجيل أول إصابة في مدينة لاهور عاصمة إقليم السند، ظهرت لدى سيدة (54 عامًا) عادت من المملكة المتحدة، فضلاً عن الإصابات التي تم تسجيلها في وقت سابق بالعاصمة إسلام أباد وإقليم بلوشستان ومنطقة جيلجيت بلتستان.

وأضافت بأنه تم وضع العشرات من الحالات المشتبهة في الحجر الصحي في المستشفيات الحكومية التي تم تخصيصها لاستقبال المصابين بفيروس كورونا.

باكستان فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
معظمهم عائد من إيران.. ارتفاع حصيلة المصابين بـ"كورونا" في باكستان إلى 53 حالة
سبق

ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا في باكستان إلى 53 حالة مؤكدة؛ وذلك بعد تسجيل 20 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وفي التفاصيل، أوضحت مصادر طبية باكستانية أن معظم الحالات الجديدة ظهرت في الأشخاص الذين عادوا من إيران، مبينة أن 35 حالة من إجمالي الحالات التي ظهرت في باكستان توجَد في إقليم السند الجنوبي، مع تسجيل أول إصابة في مدينة لاهور عاصمة إقليم السند، ظهرت لدى سيدة (54 عامًا) عادت من المملكة المتحدة، فضلاً عن الإصابات التي تم تسجيلها في وقت سابق بالعاصمة إسلام أباد وإقليم بلوشستان ومنطقة جيلجيت بلتستان.

وأضافت بأنه تم وضع العشرات من الحالات المشتبهة في الحجر الصحي في المستشفيات الحكومية التي تم تخصيصها لاستقبال المصابين بفيروس كورونا.

16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
12:29 AM

معظمهم عائد من إيران.. ارتفاع حصيلة المصابين بـ"كورونا" في باكستان إلى 53 حالة

مصادر طبية: وضع العشرات من الحالات المشتبهة بالحجر الصحي بالمستشفيات الحكومية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - إسلام آباد
3
2,498

ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا في باكستان إلى 53 حالة مؤكدة؛ وذلك بعد تسجيل 20 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وفي التفاصيل، أوضحت مصادر طبية باكستانية أن معظم الحالات الجديدة ظهرت في الأشخاص الذين عادوا من إيران، مبينة أن 35 حالة من إجمالي الحالات التي ظهرت في باكستان توجَد في إقليم السند الجنوبي، مع تسجيل أول إصابة في مدينة لاهور عاصمة إقليم السند، ظهرت لدى سيدة (54 عامًا) عادت من المملكة المتحدة، فضلاً عن الإصابات التي تم تسجيلها في وقت سابق بالعاصمة إسلام أباد وإقليم بلوشستان ومنطقة جيلجيت بلتستان.

وأضافت بأنه تم وضع العشرات من الحالات المشتبهة في الحجر الصحي في المستشفيات الحكومية التي تم تخصيصها لاستقبال المصابين بفيروس كورونا.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,282
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,648
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,544
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,601

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة