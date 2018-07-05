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محاكم الأحوال الشخصية تصدر 215 ألف حكم.. ومكة المكرمة تتصدر

كشفت منصة ذكاء الأعمال في وزارة العدل، عن إصدار محاكم الأحوال الشخصية في المملكة أكثر من 215 ألف حكم، خلال العام الجاري 1439هـ.
وشهد المرفق العدلي أخيراً قفزات رقمية قلّصت من الإجراءات، بما يسهم في تقليص مُدد التقاضي، إلى جانب القرارات الصادرة عن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ التي تهدف إلى الحفاظ على الأسرة واستقرارها.
وبدأت وزارة العدل التطبيق التجريبي لمشروع "محكمة بلا ورق" في محاكم الأحوال الشخصية، وذلك في محكمة الرياض، وسبق ذلك إطلاق الوزارة مشروع الربط الإلكتروني بين محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف (استئناف بلا ورق)، لانتقال القضية إلكترونياً بشكل كامل، وهو ما سيختصر نحو 30 يوماً عن السابق في إجراءات العمل، الأمر الذي أسهم في سرعة إنجاز قضايا المستفيدين.


وبالعودة إلى الأحكام الصادرة، فقد تصدرت محاكم منطقة مكة المكرمة القائمة بـ 57751 حكمًا، تليها الرياض بـ 52661 حكمًا، ثم الشرقية بـ 27033 حكمًا، ثم عسير بـ 15606 أحكام، ثم المدينة المنورة بـ 14949 حكمًا.
وجاءت محاكم القصيم في المرتبة السادسة بـ 12276 حكمًا، تليها جازان بـ 11249 حكمًا، ثم تبوك بـ 5796 حكمًا، ثم حائل بـ 4442 حكمًا، ثم الجوف بـ 4202 حكمًا.
وسجلت محاكم منطقة نجران 3922 حكمًا، تليها الباحة بـ 2823 حكمًا، ثم الحدود الشمالية بـ 2812 حكمًا، مسجلة أقل المناطق في نفس الفترة.

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محاكم الأحوال الشخصية تصدر 215 ألف حكم.. ومكة المكرمة تتصدر
سبق

كشفت منصة ذكاء الأعمال في وزارة العدل، عن إصدار محاكم الأحوال الشخصية في المملكة أكثر من 215 ألف حكم، خلال العام الجاري 1439هـ.
وشهد المرفق العدلي أخيراً قفزات رقمية قلّصت من الإجراءات، بما يسهم في تقليص مُدد التقاضي، إلى جانب القرارات الصادرة عن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ التي تهدف إلى الحفاظ على الأسرة واستقرارها.
وبدأت وزارة العدل التطبيق التجريبي لمشروع "محكمة بلا ورق" في محاكم الأحوال الشخصية، وذلك في محكمة الرياض، وسبق ذلك إطلاق الوزارة مشروع الربط الإلكتروني بين محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف (استئناف بلا ورق)، لانتقال القضية إلكترونياً بشكل كامل، وهو ما سيختصر نحو 30 يوماً عن السابق في إجراءات العمل، الأمر الذي أسهم في سرعة إنجاز قضايا المستفيدين.


وبالعودة إلى الأحكام الصادرة، فقد تصدرت محاكم منطقة مكة المكرمة القائمة بـ 57751 حكمًا، تليها الرياض بـ 52661 حكمًا، ثم الشرقية بـ 27033 حكمًا، ثم عسير بـ 15606 أحكام، ثم المدينة المنورة بـ 14949 حكمًا.
وجاءت محاكم القصيم في المرتبة السادسة بـ 12276 حكمًا، تليها جازان بـ 11249 حكمًا، ثم تبوك بـ 5796 حكمًا، ثم حائل بـ 4442 حكمًا، ثم الجوف بـ 4202 حكمًا.
وسجلت محاكم منطقة نجران 3922 حكمًا، تليها الباحة بـ 2823 حكمًا، ثم الحدود الشمالية بـ 2812 حكمًا، مسجلة أقل المناطق في نفس الفترة.

05 يوليو 2018 - 21 شوّال 1439
01:18 PM

محاكم الأحوال الشخصية تصدر 215 ألف حكم.. ومكة المكرمة تتصدر

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
1,680

كشفت منصة ذكاء الأعمال في وزارة العدل، عن إصدار محاكم الأحوال الشخصية في المملكة أكثر من 215 ألف حكم، خلال العام الجاري 1439هـ.
وشهد المرفق العدلي أخيراً قفزات رقمية قلّصت من الإجراءات، بما يسهم في تقليص مُدد التقاضي، إلى جانب القرارات الصادرة عن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ التي تهدف إلى الحفاظ على الأسرة واستقرارها.
وبدأت وزارة العدل التطبيق التجريبي لمشروع "محكمة بلا ورق" في محاكم الأحوال الشخصية، وذلك في محكمة الرياض، وسبق ذلك إطلاق الوزارة مشروع الربط الإلكتروني بين محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف (استئناف بلا ورق)، لانتقال القضية إلكترونياً بشكل كامل، وهو ما سيختصر نحو 30 يوماً عن السابق في إجراءات العمل، الأمر الذي أسهم في سرعة إنجاز قضايا المستفيدين.


وبالعودة إلى الأحكام الصادرة، فقد تصدرت محاكم منطقة مكة المكرمة القائمة بـ 57751 حكمًا، تليها الرياض بـ 52661 حكمًا، ثم الشرقية بـ 27033 حكمًا، ثم عسير بـ 15606 أحكام، ثم المدينة المنورة بـ 14949 حكمًا.
وجاءت محاكم القصيم في المرتبة السادسة بـ 12276 حكمًا، تليها جازان بـ 11249 حكمًا، ثم تبوك بـ 5796 حكمًا، ثم حائل بـ 4442 حكمًا، ثم الجوف بـ 4202 حكمًا.
وسجلت محاكم منطقة نجران 3922 حكمًا، تليها الباحة بـ 2823 حكمًا، ثم الحدود الشمالية بـ 2812 حكمًا، مسجلة أقل المناطق في نفس الفترة.

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