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صراع الوصافة يجمع الفيصلي بالعدالة.. والرائد يستضيف الفيحاء

ثلاث مباريات في ختام الجولة الخامسة

تُختتم اليوم منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بثلاث مواجهات.

ففي المواجهة الأولى يستضيف الفيصلي نظيره العدالة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، وذلك في لقاء سيشهد إثارة فنية نظير ما يتمتع به الفريقان من مستوى فني مميز، إضافة إلى التنافس على المركز الثاني؛ إذ يحتل الفيصلي المرتبة الثانية مؤقتًا برصيد ثماني نقاط، والعدالة الثالث بسبع نقاط.

وعلى ملعب نادي الحزم بالرس يلاقي الحزم ضيفه ضمك في لقاء لن يكون سهلاً عن الطرفين؛ فأصحاب الأرض يدخلون اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزهم في الجولة الماضية على بطل الموسم الماضي النصر بهدف دون رد، ويسعون لتحقيق الانتصار الثاني في الدوري على حساب ضمك. وفي المقابل يأمل ضمك بالعودة بنقاط المباراة، والوصول للنقطة السابعة، والتقدم أكثر في سلم الترتيب.

وفي القصيم، وعلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، يلتقي الرائد الفيحاء. ويتطلع الرائد لتحقيق انتصاره الأول؛ إذ يحتل المرتبة قبل الأخيرة بنقطة واحدة، جاءت من تعادل وخسارتين، ولديه مواجهة مؤجلة أمام التعاون. وفي المقابل يسعى الفيحاء إلى استغلال ظروف مضيفه، وتعويض خسارته في الجولة الماضية من أمام الوحدة، وخطف نقاط المباراة للوصول للنقطة الثامنة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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صراع الوصافة يجمع الفيصلي بالعدالة.. والرائد يستضيف الفيحاء
سبق

تُختتم اليوم منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بثلاث مواجهات.

ففي المواجهة الأولى يستضيف الفيصلي نظيره العدالة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، وذلك في لقاء سيشهد إثارة فنية نظير ما يتمتع به الفريقان من مستوى فني مميز، إضافة إلى التنافس على المركز الثاني؛ إذ يحتل الفيصلي المرتبة الثانية مؤقتًا برصيد ثماني نقاط، والعدالة الثالث بسبع نقاط.

وعلى ملعب نادي الحزم بالرس يلاقي الحزم ضيفه ضمك في لقاء لن يكون سهلاً عن الطرفين؛ فأصحاب الأرض يدخلون اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزهم في الجولة الماضية على بطل الموسم الماضي النصر بهدف دون رد، ويسعون لتحقيق الانتصار الثاني في الدوري على حساب ضمك. وفي المقابل يأمل ضمك بالعودة بنقاط المباراة، والوصول للنقطة السابعة، والتقدم أكثر في سلم الترتيب.

وفي القصيم، وعلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، يلتقي الرائد الفيحاء. ويتطلع الرائد لتحقيق انتصاره الأول؛ إذ يحتل المرتبة قبل الأخيرة بنقطة واحدة، جاءت من تعادل وخسارتين، ولديه مواجهة مؤجلة أمام التعاون. وفي المقابل يسعى الفيحاء إلى استغلال ظروف مضيفه، وتعويض خسارته في الجولة الماضية من أمام الوحدة، وخطف نقاط المباراة للوصول للنقطة الثامنة.

28 سبتمبر 2019 - 29 محرّم 1441
01:40 AM

صراع الوصافة يجمع الفيصلي بالعدالة.. والرائد يستضيف الفيحاء

ثلاث مباريات في ختام الجولة الخامسة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تُختتم اليوم منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بثلاث مواجهات.

ففي المواجهة الأولى يستضيف الفيصلي نظيره العدالة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، وذلك في لقاء سيشهد إثارة فنية نظير ما يتمتع به الفريقان من مستوى فني مميز، إضافة إلى التنافس على المركز الثاني؛ إذ يحتل الفيصلي المرتبة الثانية مؤقتًا برصيد ثماني نقاط، والعدالة الثالث بسبع نقاط.

وعلى ملعب نادي الحزم بالرس يلاقي الحزم ضيفه ضمك في لقاء لن يكون سهلاً عن الطرفين؛ فأصحاب الأرض يدخلون اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزهم في الجولة الماضية على بطل الموسم الماضي النصر بهدف دون رد، ويسعون لتحقيق الانتصار الثاني في الدوري على حساب ضمك. وفي المقابل يأمل ضمك بالعودة بنقاط المباراة، والوصول للنقطة السابعة، والتقدم أكثر في سلم الترتيب.

وفي القصيم، وعلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، يلتقي الرائد الفيحاء. ويتطلع الرائد لتحقيق انتصاره الأول؛ إذ يحتل المرتبة قبل الأخيرة بنقطة واحدة، جاءت من تعادل وخسارتين، ولديه مواجهة مؤجلة أمام التعاون. وفي المقابل يسعى الفيحاء إلى استغلال ظروف مضيفه، وتعويض خسارته في الجولة الماضية من أمام الوحدة، وخطف نقاط المباراة للوصول للنقطة الثامنة.

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