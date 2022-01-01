استشاري قلب: النوم تحت درجة حرارة 15 مئوية قد يسبب الوفاة

الأطفال وكبار السن أكثر الفئات تعرضًا للبرد

حذّر ‏‏‏استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي، الدكتور خالد النمر، من النوم تحت درجة حرارة 15 مئوية.

وقال إن ذلك قد يسبب الوفاة، مشددًا على ضرورة عدم التعرض للبرد الشديد.

وأضاف، خلال حديثه لقناة الإخبارية: "الأطفال وكبار السن أكثر الفئات تعرضًا لقرصة البرد والوفيات".

وأشار إلى أنه إذا نام الإنسان في جو بارد، تحت درجة حرارة 15 مئوية، قد يكون نومًا دائمًا لا يستيقظ منه، بسبب النزول الشديد في درجة الحرارة.

وتابع قائلًا: إذا لم يكن الشخص مرتديًا الملابس الشتوية التي تدفئه، ويتعرض جسده للبرودة ليلًا فقد يؤدي ذلك إلى الوفاة.. وأضاف: "كم سمعنا من أخبار وفيات لأطفال ماتوا في منازلهم بعد تعرضهم لبرد شديد".