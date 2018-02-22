إحلال شبكة المياه القديمة للأحياء المتضررة من المياه الجوفية بينبع

لإنهاء مشكلة مستمرة منذ 3 سنوات.. انتشار الروائح الكريهة والبعوض

أكد محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي أهمية معالجة مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية بعدد من أحياء المحافظة، وبما يحقق إنهاء تدفقها.

جاء ذلك خلال ترؤس محافظ ينبع بصالة الاجتماعات بالمحافظة اجتماعاً بشأن معالجة مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية بعدد من أحياء المحافظة، بحضور وكيل أمين المدينة المنورة لبلديات المحافظات والمراكز بأمانة المدينة المنورة.

وتوصل المجتمِعون إلى العمل على ضرورة استكمال مشاريع الصرف الصحي وإحلال شبكة المياه القديمة للأحياء المتضررة من ارتفاع منسوب المياه الجوفية.

حضر الاجتماع، الجهات ذات العلاقة من خدمات المياه وشركة المياه الوطنية وبلدية ينبع والشؤون التنموية بالمحافظة.

واشتكى عدد من أهالي الأحياء بالمحافظة من استمرار تدفق المياه الجوفية بالحي، والتي أصبحت خطراً يهدد بانتشار المستنقعات المائية وتجمع المياه الملوثة وانتشار البعوض.

ويطالب الأهالي في شكاوى مستمرة منذ 3 سنوات الجهات المختصة بسرعة إيجاد الحلول بعد تزايد انتشار الروائح الكريهة والبعوض.