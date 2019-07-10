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محافظ "التقاعد" يشكر القيادة بمناسبة تمديد خدمته 4 سنوات

أشاد بما تحظى به المؤسسة من دعم واهتمام مباشر من خادم الحرمين

رفع محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد بن طلال النحاس، خالص الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهما الله، على الثقة الغالية التي شرُف بها بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتمديد خدمته محافظًا للمؤسسة العامة للتقاعد بالمرتبة الممتازة لمدة أربع سنوات.

وعبّر "النحاس" عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية؛ مشيدًا بما تحظى به المؤسسة العامة للتقاعد من دعم ورعاية بالغة، واهتمام مباشر من لدن خادم الحرمين الشريفين، سائلًا الله أن يوفقه للاستمرار في العمل مع منسوبي ومنسوبات المؤسسة لما فيه خدمة الدين والمليك والوطن، وتجسيد توجيهات ولاة الأمر حفظهم الله، وبما يحقق الخطط الوطنية الطموحة التي تتطلع لها المؤسسة العامة للتقاعد لخدمة عملائها ومستفيديها وفقًا لرؤية 2030 الرامية للوصول إلى مجتمع حيوي يوفر للجميع حياة كريمة وسعيدة.

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محافظ "التقاعد" يشكر القيادة بمناسبة تمديد خدمته 4 سنوات
سبق

رفع محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد بن طلال النحاس، خالص الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهما الله، على الثقة الغالية التي شرُف بها بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتمديد خدمته محافظًا للمؤسسة العامة للتقاعد بالمرتبة الممتازة لمدة أربع سنوات.

وعبّر "النحاس" عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية؛ مشيدًا بما تحظى به المؤسسة العامة للتقاعد من دعم ورعاية بالغة، واهتمام مباشر من لدن خادم الحرمين الشريفين، سائلًا الله أن يوفقه للاستمرار في العمل مع منسوبي ومنسوبات المؤسسة لما فيه خدمة الدين والمليك والوطن، وتجسيد توجيهات ولاة الأمر حفظهم الله، وبما يحقق الخطط الوطنية الطموحة التي تتطلع لها المؤسسة العامة للتقاعد لخدمة عملائها ومستفيديها وفقًا لرؤية 2030 الرامية للوصول إلى مجتمع حيوي يوفر للجميع حياة كريمة وسعيدة.

10 يوليو 2020 - 19 ذو القعدة 1441
07:40 PM

محافظ "التقاعد" يشكر القيادة بمناسبة تمديد خدمته 4 سنوات

أشاد بما تحظى به المؤسسة من دعم واهتمام مباشر من خادم الحرمين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,985

رفع محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد بن طلال النحاس، خالص الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهما الله، على الثقة الغالية التي شرُف بها بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتمديد خدمته محافظًا للمؤسسة العامة للتقاعد بالمرتبة الممتازة لمدة أربع سنوات.

وعبّر "النحاس" عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية؛ مشيدًا بما تحظى به المؤسسة العامة للتقاعد من دعم ورعاية بالغة، واهتمام مباشر من لدن خادم الحرمين الشريفين، سائلًا الله أن يوفقه للاستمرار في العمل مع منسوبي ومنسوبات المؤسسة لما فيه خدمة الدين والمليك والوطن، وتجسيد توجيهات ولاة الأمر حفظهم الله، وبما يحقق الخطط الوطنية الطموحة التي تتطلع لها المؤسسة العامة للتقاعد لخدمة عملائها ومستفيديها وفقًا لرؤية 2030 الرامية للوصول إلى مجتمع حيوي يوفر للجميع حياة كريمة وسعيدة.

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